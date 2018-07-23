Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kktc’de





Lefkoşa, 23 Temmuz 18 (.): Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için bu akşam KKTC’ye geldi.Çavuşoğlu’nu ve heyetini taşıyan özel uçak, saat 20.00’de Ercan Havalimanı’na indi.Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Ercan Havalimanı’nda TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve öteki yetkililer karşıladı.Çavuşoğlu, Ercan’a varışının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmek üzere Lefkoşa’ya hareket etti. Cumhurbaşkanlığı’ndaki baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.Yarın öğle saatlerine kadar KKTC’de kalacak Mevlüt Çavuşoğlu, yarın da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek; Akıncı ile ortak basın açıklaması yapacak.Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti sırasında, Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.Türkiye’de 24 Haziran’da yapılan seçimden sonra oluşan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hükümet döneminde de aynı görevdeydi.Çavuşoğlu, KKTC’ye son ziyaretini 20 Nisan’da yapmıştı.(GÜL)