Tc Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Bulut’un Açıklamasına Bkp’den De Tepki Geldi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un KKTC’ye ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik açıklamalarında terbiye sınırını aştığını, Kıbrıslı Türklere saygısızlık yaptığını ifade etti.

İZCAN: “YALAN VE HAKARETLERİNİ AYNEN İADE EDİYORUZ”

Lefkoşa, 26 Nisan 17 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un KKTC’ye ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik açıklamalarında terbiye sınırını aştığını, Kıbrıslı Türklere saygısızlık yaptığını ifade etti.

Lafla peynir gemisi yürümeyeceğini belirten İzcan, “Halkların arasını açarak, Türkiye halkını sürüklemekte olduğunuz felakete Kıbrıs Türk toplumunu da alet etmenize müsaade etmeyeceğiz. Yiğit Bulut gibilerine yalan ve hakaretlerini aynen iade ediyoruz” dedi.

Yazılı açıklamasında Bulut’un “KKTC Türkiye’nin deniz aşırı bir vilayetidir”, “Rumlara suyu da elektriği de biz veriyoruz masraflarınızı Türkiye ödüyor’ açıklamalarına değinen İzcan, “Fetihçi anlayışla Kıbrıs’ın kuzeyine saldıran kesimlerin, bizler hakkında ne düşündüğü açık biçimde gözler önüne serilmiştir” ifadesini kullandı.

“Bizleri bekleyen yok olma tehlikesi karşısında Kıbrıs Türk toplumunun, kimlik ve varlığını korumak öncelikli görevimizdir” diyen İzcan, Türkiye halklarını kardeş halk olarak gören Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuka göre var olan temel haklarından feragat etmeyeceğini vurguladı.

(RÇ/HA)