Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaz Şehitliğini ziyaret etti.

Oktay’a ziyarette, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Boğaz Şehitliği anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Oktay, şehitlik anı defterini imzaladı.

Oktay anı defterine şunları yazdı:

“Kahraman Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, huzuru, güvenliği ve esenliği için canlarınızı düşünmeden feda ederek kutsal şahadet mertebesine eriştiniz. Şanlı tarihimizde her birinizin yeri müstesnadır ve gösterdiğiniz büyük fedakarlık sonsuza dek şükran ve minnetle hatırlanacaktır. Kıbrıs Türk halkının meşru mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti‘nin tarihi sorumluluğunu yerine getirme yönündeki kararlılığımızı manevi huzurunuzda bir kez daha yineliyoruz. Uğruna can verdiğiniz değerleri sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevidir. Bu duygularla omuz omuza çarpışmış aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun.”

Ziyarette, daha sonra Boğaz Şehitliğinin tarihçesi hakkında bilgi sunuldu.

Şehitler anısına Kuran okunmasının ardından ziyaret, şehitliğin gezilerek kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

(BRT-ÖK) FOTOĞRAFLI

Fotoğraf: Süleyman Önal