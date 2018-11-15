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Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Fuat Oktay, Boğaz Şehitliğini ziyaret etti.

Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Fuat Oktay, Boğaz Şehitliğini ziyaret etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:45
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Fuat Oktay, Boğaz Şehitliğini ziyaret etti.

Oktay’a ziyarette, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat  Başçeri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı  Tuğgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın  Boğaz Şehitliği anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.  Oktay, şehitlik anı defterini imzaladı.

Oktay anı defterine şunları yazdı:

“Kahraman Kıbrıs Türk halkının varoluş  mücadelesi, huzuru, güvenliği  ve esenliği  için  canlarınızı düşünmeden  feda ederek  kutsal şahadet mertebesine eriştiniz. Şanlı tarihimizde  her birinizin  yeri müstesnadır ve gösterdiğiniz büyük  fedakarlık  sonsuza dek  şükran ve minnetle hatırlanacaktır. Kıbrıs Türk halkının  meşru mücadelesinde  Türkiye Cumhuriyeti‘nin  tarihi  sorumluluğunu  yerine getirme  yönündeki kararlılığımızı  manevi huzurunuzda bir kez daha yineliyoruz. Uğruna can verdiğiniz  değerleri sonsuza dek  yaşatmak bizlerin en kutsal görevidir. Bu duygularla  omuz omuza  çarpışmış aziz şehitlerimizi rahmetle  ve minnetle anıyoruz.  Ruhlarınız şad olsun.”

Ziyarette, daha sonra Boğaz Şehitliğinin tarihçesi hakkında bilgi sunuldu.

Şehitler anısına Kuran  okunmasının ardından ziyaret, şehitliğin gezilerek  kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

(BRT-ÖK)  FOTOĞRAFLI

Fotoğraf: Süleyman Önal

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