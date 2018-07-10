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Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Kktc’de... Erdoğan Ercan\'da Kalabalık Bir Grup Tarafından Karşılandı

ERDOĞAN BAKÜ’DEKİ TEMASLARININ ARDINDAN ÖZEL UÇAĞI İLE ERCAN’A GELDİ ERCAN’DA KALABALIK BİR GRUP TARAFINDAN KARŞILANAN ERDOĞAN, ARACINDAN İNEREK HALKI SELAMLADI Ercan, 10 Temmuz 18 : Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye geldi. Bakü’deki temaslarının ardından KKTC’ye gelen Erdoğan ve heyetini taşıyan özel uçak TUR, saat 19.03’te Ercan Havalimanı’na indi. Erdoğan Türkiye’de göreve gelen devlet adamlarının ilk ziyareti kapsamında bugün Azerbaycan’a...

Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Kktc’de... Erdoğan Ercan\'da Kalabalık Bir Grup Tarafından Karşılandı

ERDOĞAN BAKÜ’DEKİ TEMASLARININ ARDINDAN ÖZEL UÇAĞI İLE ERCAN’A GELDİ ERCAN’DA KALABALIK BİR GRUP TARAFINDAN KARŞILANAN ERDOĞAN, ARACINDAN İNEREK HALKI SELAMLADI Ercan, 10 Temmuz 18 : Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye geldi. Bakü’deki temaslarının ardından KKTC’ye gelen Erdoğan ve heyetini taşıyan özel uçak TUR, saat 19.03’te Ercan Havalimanı’na indi. Erdoğan Türkiye’de göreve gelen devlet adamlarının ilk ziyareti kapsamında bugün Azerbaycan’a...

10 Temmuz 2018 Salı 17:30
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Kktc’de... Erdoğan Ercan\'da Kalabalık Bir Grup Tarafından Karşılandı

ERDOĞAN BAKÜ’DEKİ TEMASLARININ ARDINDAN ÖZEL UÇAĞI İLE ERCAN’A GELDİ

ERCAN’DA KALABALIK BİR GRUP TARAFINDAN KARŞILANAN ERDOĞAN, ARACINDAN İNEREK HALKI SELAMLADI

Ercan, 10 Temmuz 18 : Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye geldi.

Bakü’deki temaslarının ardından KKTC’ye gelen Erdoğan ve heyetini taşıyan özel uçak TUR, saat 19.03’te Ercan Havalimanı’na indi.

Erdoğan Türkiye’de göreve gelen devlet adamlarının ilk ziyareti kapsamında bugün Azerbaycan’a ardından KKTC’ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan\'ı Ercan\'da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tuğgenaral Tevfik Algan, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinden, kurum ve kuruluşlardan temsilciler karşıladı.

Erdoğan, uçaktan inişinin ardından kendisini karşılayanlarla tek tek el sıkıştı ve sohbet etti.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK… YAKLAŞIK BİN KİŞİ KARŞILADI

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Ercan\'da üst düzey yetkililerin yanı sıra Erdoğan\'ı karşılamaya yaklaşık bin vatandaş geldi. Erdoğan\'ı karşılamak için gelenlere havaalanının park yerinde özel bir bölge ayrıldı. TC, KKTC, Pakistan, AK Parti bayrakları taşıyan kalabalık, buraya polis kontrolünden geçirilerek alındı. Ercan\'ın dışında duran bazı araçlara da Erdoğan\'ın posterleri de asıldı.

ARACINDAN İNEREK HALKI SELAMLADI

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Uluçay Ercan VIP salonu önünden Lefkoşa’ya gelmek üzere aynı protokol aracına bindi ancak Ercan Havalimanı otoparkı ve çıkış kapısı civarında toplanan kalabalıkla karşılaştı. Erdoğan araçta inerek halkı selamladı.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu\'nda dün yemin ederek göreve başlamıştı. Yemin törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılmıştı.

Erdoğan’ın Lefkoşa’daki ilk durağı Atatürk Anıtı olacak.  Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı’nda resmi karşılama töreni de düzenlenecek. Akıncı ile Eroğan baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

Çalışma yemeğinin ardından Mustafa Akıncı ile Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu akşam adadan ayrılması bekleniyor.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI -EK VERİLECEK

Haber: Rahme Çiftçioğlu -Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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