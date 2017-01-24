Tc Büyükelçisi Kanbay, Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs adasının Helenleştirilmesi uğruna birçok kötülük ve hunharca işler yapıldığını belirterek, bazı kesimlerin bunları unutmayı tercih ettiğini söyledi.

KANBAY: “YUNANİSTAN BAŞBAKANININ KIBRIS MESELESİNİ TÜRKİYE’NİN ADAYI İŞGALİ OLARAK TANIMLAMASI ENTERESAN BİR İFADE”

“ŞEHİTLERİMİZİ GAZİLERİMİZİ ANMAK, TARİHİMİZİN ÖNEMLİ OLAYLARINI, ACILARINI, İYİ VE KÖTÜ GÜNLERİNİ HATIRLAMAK İÇİN DE ÖNEMLİ BİR VESİLE”

Lefkoşa, 24 Ocak 17 : Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs adasının Helenleştirilmesi uğruna birçok kötülük ve hunharca işler yapıldığını belirterek, bazı kesimlerin bunları unutmayı tercih ettiğini söyledi.

Kanbay, “Yunanistan Başbakanının Kıbrıs meselesini Türkiye’nin adayı işgali olarak tanımlaması enteresan bir ifade çünkü o yıllarda kendisi herhalde hayatta bile yoktu, belki de minnacık bir bebekti. Kendi ülkesinden buraya gelen bir katilin daha 1950’li yıllardan itibaren adada nasıl cinayetler işlediğini hatırlamıyor” diye konuştu.

Büyükelçi Kanbay bugün Ertan Ersan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyetini kabul etti.

ERSAN: “TÜRKİYE İLE ET VE TIRNAK GİBİYİZ”

Dernek Başkanı Ertan Ersan kabulde yaptığı konuşmada, derneğin 43. yılı ve 27-28 Ocak Şehitleri’ni anma münasebetiyle ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz” şeklinde konuşan Ersan, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini şiddetle kınadıklarını ve Türkiye’nin yanında olduklarını dile getirdi.

Ersan hem yurt içinde hem yurt dışında seslerini duyurmak için uğraştıklarını dile getirerek, Kıbrıs görüşmelerini de yakından takip ettiklerini kaydetti.

Eşitlikten, KKTC’nin tanıtılmasından, herkesin kendi bölgesinde kendi devleti altında yaşamasından ve Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmemesinden yana olduklarını söyleyen Ersan, “Çekilen acıları unutmadık” diye konuştu.

Ersan, Türkiye büyükelçilerinin kendilerine her zaman destek olduğunu kaydederek teşekkür etti.

KANBAY: “ŞEHİTLERİMİZİ GAZİLERİMİZİ ANMAK TARİHİMİZİN ÖNEMLİ OLAYLARINI, ACILARINI, İYİ VE KÖTÜ GÜNLERİNİ HATIRLAMAK İÇİN DE ÖNEMLİ BİR VESİLE”

Türkiye’de geçen yıl 15 Temmuz’da ortaya çıkan menfur ihanet ve devleti işgal etme teşebbüsünün TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı, milletin direnmesi ve devlete sahip çıkmasıyla önlendiğini anlatan Kanbay, şimdi de bu ihanet şebekesinin bulunup kökünün kazınması için çalışıldığına işaret etti. Kanbay bir daha böyle menfur olayların yaşanmaması temennisini ifade etti.

Şehitleri, gazileri anmanın, tarihin önemli olaylarını, acılarını, iyi ve kötü günlerini hatırlamak için de bir vesile olduğunu dile getiren Kanbay, Çanakkale Şavaşı ve Kurtuluş Savaşı’nı örnek verdi.

Kıbrıs şehit ve gazilerini anarken, Kıbrıs adasını Helenleştirme uğruna birçok komplolar, dolaplar çeviren hainlerin yürüttükleri işlerin de hatırlandığını dile getiren Kanbay, böylece bazı hastalıklı akılların; bugün de devam eden hastalıklı zihniyetlerin o dönemlerde nasıl kötülükler ve hunharca işler yaptıklarının da tekrar akıllara geldiğini ifade etti.

“YUNANİSTAN BAŞBAKANININ KIBRIS MESELESİNİ TÜRKİYE’NİN ADAYI İŞGALİ OLARAK TANIMLAMASI ENTERESAN BİR İFADE”

Bazı kişilerin bunları unutmayı tercih ettiğini kaydeden Kanbay, buna Kıbrıslı Rumlar ve bazı Yunanlıları örnek verdi.

Kanbay, “Yunanistan Başbakanının Kıbrıs meselesini Türkiye’nin adayı işgali olarak tanımlaması enteresan bir ifade çünkü o yıllarda kendisi herhalde hayatta bile yoktu, belki de minnacık bir bebekti. Kendi ülkesinden buraya gelen bir katilin 1950’li yıllardan itibaren bu adada nasıl cinayetler işlediğini hatırlamıyor” diye konuştu.

Kanbay, şehit ve gazileri anmanın, geçmişin acı tatlı olaylarını da hatırlamak ve bunlardan ders çıkarmanın bazı konuları doğru değerlendirmeye yardım edeceğini kaydetti.

Derneğe yürüttükleri güzel çalışmalardan ötürü teşekkür eden Kanbay, çabalarının takdire değer olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kanbay’a Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin 43. yılı vesilesiyle plaket takdim edildi.

(DOĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal

