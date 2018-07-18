TC Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tandoğan: “Müdahale Olmasaydı Kıbrıs Yunanistan'a Bağlanacaktı“

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı emekli Albay Şükrü Tandoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin "O gün o müdahale olmasaydı büyük bir ihtimalle Kıbrıs Yunanistan'a bağlanacaktı." dedi.

Tandoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974 günü başlatılan ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını önleyerek Kıbrıs Türk halkının varlığını da güvence altına alan Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinin de harekatta yer aldığını, o dönem Kahramanmaraş'ta bulunan 14. Piyade Alayı'nda 1. tabur 2. bölük komutanı olarak görev yaptığını belirten Tandoğan, EOKA terör örgütü lideri NikosSampson'un Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla yaptığı darbenin, Kıbrıs Barış Harekatı ile engellendiğini aktardı.

"MÜDAHALE OLMASAYDI ..."

Tandoğan, harekatın Kıbrıs için olumlu sonuçlar getirdiğine işaret ederek "O gün o müdahale olmasaydı büyük bir ihtimalle Kıbrıs Yunanistan'a bağlanacaktı." dedi.

Kıbrıslı Türklerin bir kısmının o dönem göçe zorlandığını, kalanların ise geri plana itildiklerini ifade eden Tandoğan, harekat ile Kıbrıslı Türklerin kendi bayrakları altında hür ve bağımsız yaşamalarının sağlandığını söyledi.

Tandoğan, harekatın üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen hala Kıbrıs'ta kalıcı barışın sağlanamadığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan ülke olmadığına dikkati çekti.

"SENELERDİR TÜRKLERİN GELMESİNİ BEKLEMİŞLER"

Kıbrıs'a gemilerden indiklerinde Türk halkının kendilerine gösterdiği ilgiyi unutamadığını vurgulayan Tandoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Onların büyük sevgi gösterileriyle 'Bizi kurtardınız. Artık bundan sonra gam yemeyiz.' şeklinde düşünceleri vardı. Kocaları ve babaları esir olmasına rağmen onların da kurtarılacağına inanıyorlardı. Senelerdir Türklerin gelmesini beklemişler. Bizlerle hemen hemen her şeylerine paylaştılar. İlk günlerde lojistik anlamda ikmalimiz zayıftı yemek konusunda, ne bulduysak orada yedik. Kıbrıs Türklerinin çok büyük faydasını gördük."

Kıbrıslı Türklerin, kendilerine Rumlardan gördükleri baskıları anlattıklarını dile getiren Tandoğan, Kıbrıslı Başpiskopos Makarios'un Kıbrıs'ı Türkler için yaşanmaz bir hale getirdiğini, NikosSampson'un, yaptığı darbeyle Türkiye'nin Kıbrıs'a girişine bir anlamda vesile olduğunu kaydetti.

Güney'deki birlikler ile Ankara'da bulunan 4. Kolordu birliğinin olası Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik eğitimler yaptığını belirten Tandoğan, 15 Temmuz'da Makarios'un darbesiyle Mersin'e hareket ettiklerini anlattı.

"RUMLAR BİZİ ORADAN BEKLEMİYORLARDI"



Tandoğan, uçak, helikopter ve gemilerle harekatın gerçekleştirildiğini ifade ederek "Çıktığımız yer önemli. Rumca ismi Platini dediğimiz Yavuz Çıkarma Plajı bildiğimiz halk plajı. Orası çok dar bir yer. Rumlar bizi oradan beklemiyorlardı. Rumlar, Magosa, Güzelyurt bölgesindeki geniş kumsallarda çıkacağımızı bekliyorlardı. Oralara beton makineli tüfek yuvaları yapmışlardı. Ummadıkları bir yerden çıktığımız için müdahale edemediler. Ta ki akşama kadar oraya birlik kaydıramadılar." diye konuştu.

Harekat gününün çok sıcak olduğunu anımsatan Tandoğan, "Akşam biraz zorluk çekildi. Çünkü Rumlar kendi bölgelerini bildikleri için bir de ikmal kesildi, ağır silahları getiremedik. Beşparmak Dağları üzerinde ve çıkarma yapılan bölgede Rumlar birliklerimizi sardılar. İmha etme durumuna dahi geldiler. Askerlerimiz Rumların girişimlerini cansiparane ve kahramanca püskürttü. Ertesi gün uçakların gelmesiyle askerlerimiz ilerlemelerine devam ettiler." ifadelerini kullandı.

Tandoğan, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında Cenevre'de yapılan barış görüşmelerinden sonuç çıkmayınca ikinci harekatın "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla başladığını hatırlattı.

GAZİLER MADALYALARINI BEKLİYOR

Harekata 37 bin 500 Türk askerinin katıldığını aktaran Tandoğan, bunlardan 498'inin şehit olduğunu, yüzde 25'inin ise daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tandoğan, harekata katılan askerlere Türk ve Kıbrıs yönetimlerinin yeterli değeri vermediğini belirterek, "Hala madalyamız yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi kanununa göre bize madalya vermeyi taahhüt etti. Gazilerimiz şu anda madalya bekliyorlar." diye konuştu.

Madalyaların darphanede basıldığını öğrendiklerini ancak bunların dağıtımının yapılmadığını kaydeden Tandoğan, madalyalarına kavuşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

ZEKİ MÜREN MADALYASI

Öte yandan dernekte, Kıbrıs Barış Harekatı ile Kore Savaşı'na ait bazı eşya ve fotoğraflar sergileniyor.

Sergilenenler arasında, bastırılmasına sunduğu katkıdan dolayı Zeki Müren'in isminin verildiği madalya da bulunuyor.

Madalyanın öyküsü şöyle:

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te çok sayıda Kıbrıslı Türk'ün öldürüldüğü "Kanlı Noel" olarak bilinen saldırılara müdahale etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti, ABD Başkanı LyndonBaines Johnson'ın Başbakan İsmet İnönü'ye mektup yazması üzerine harekatı yapamıyor.

Bunun üzerine Kore gazilerinin birçoğu İstanbul'daki BM binasının önünde ABD'yi protesto etmek amacıyla BM'nin verdiği madalyaları iade ediyor.

Gelişmeleri izleyen Milli Türk Talebe Birliği, harekete geçerek Kore gazileri için madalya bastırma kararı alıyor ancak yeterli parayı bulamayan Birlik, madalyaları bastıramıyor.

Bunu öğrenen sanatçı Zeki Müren gerekli desteği vererek madalyaların bastırılmasını sağlıyor. Daha sonra bu madalyalara Zeki Müren ismi veriliyor.

