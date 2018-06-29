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TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden milli sporculara tekerlekli sandalye

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden milli sporculara tekerlekli sandalye

29 Haziran 2018 Cuma 10:07
TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden milli sporculara tekerlekli sandalye

SPOR İÇİN ÖZEL TASARLANAN VE YAKLAŞIK 55 BİN TL TUTARINDA OLAN SANDALYELER BUGÜN SPORCULARA TAKDİM EDİLDİ
 

KANBAY: “TEKERLEKLİ SANDALYE KÜÇÜK BİR KATKI. DEĞERLİ OLAN ENGELLİ SPORCULARIN ÖNCÜ VE CESARETLİ OLMASI”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği, tekerlikli basketbol milli sporcuları Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu’ya spor faaliyetleri için tasarlanan yaklaşık 55 bin TL tutarında iki tekerlekli sandalye bağışladı. 
Engelli sporcular için İngiltere’den getirilen tekerlekli sandalyelerin takdimi bugün Büyükelçilikte yapıldı.
Büyükelçi Derya Kanbay, konuyla ilgili açıklamasında, “Tekerlekli sandalye küçük bir katkı. Değerli olan engelli sporcuların öncü ve cesaretli olması. Biz bu ruhu ve anlayışı destekliyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Koyuncu çiftinin hem ülkede, hem Türkiye’de hem de uluslararası müsabakalardaki başarılarına dikkat çeken Kanbay, Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu’yu hem meslek hayatlarındaki hem de spordaki başarılarından ötürü kutladı.
KOYUNCU
Milli sporcu Emrullah Koyuncu ise, Kanbay ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Semaettin Öztürk’e katkılarından ötürü teşekkür ederek, “Bu yaşamımızda önemli yer tutacak güzel bir dokunuş” dedi.
Engellilerin evlerinden çıkması, sportif faaliyetlere katılması ve daha sosyal olabilmesi için öncü olmaya devam edeceklerinin sözünü de veren Koyuncu, “Spor, hayatın güzel tarafı” değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE MİLLİ TAKIMLARINDA DA BASKETBOL OYNADILAR
20 yılı aşkın süredir hem ülkede hem de Türkiye’de basketbol oynayan Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu, uzun yıllar Türkiye milli takımlarında da yer aldı. 

Çift Şanlıurfa Ceylanpınar Engelli Basketbol takımında oynuyor. 
 


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Son Güncelleme: 29.06.2018 13:41
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