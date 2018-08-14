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TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne araç bağışı…

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne araç bağışı…

14 Ağustos 2018 Salı 07:41
TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne araç bağışı…

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Evde Bakım Hizmet Ekibi’nin hastaların ihtiyaçlarını taşımak için kullanacağı araç bağışında bulundu. 

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, hastaların ayağına süratle hizmet götürülmesini sağlayacak olan aracı bağışlayan TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a  ve katkı koyan herkese teşekkür etti. 

Kocaismail “İyiliğin en büyüğü, bir telefon kadar uzakta, alo denildiği anda sıkıntımızı dinleyerek çözüm getirileceğini bildiğimizden hissettiğimiz güven, inanç ve güçtür. TC Lefkoşa Büyükelçiği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ise iyilik yapmayı muhtaç olanların yanında olmayı görev biliyor.Kendilerini kutlar, sağlık bereketinde, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

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Son Güncelleme: 14.08.2018 11:04
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