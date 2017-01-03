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03 Ocak 2017 Salı 15:39

TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ, TEKNECİK’E ALINAN 2 DİZEL ÜNİTE HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ, TEKNECİK'E ALINAN 2 DİZEL ÜNİTE HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
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“ ‘SANTRALİNE ALINAN 2 DİZEL ÜNİTENİN ‘TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ ENGEL OLMASIN DİYE GİZLİ ALINDIĞI’ İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

 Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Teknecik Elektrik Santraline alınan 2 dizel ünitenin, “Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği engel olmasın diye gizli alındığı” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, bu tür karar ve alımların Büyükelçiliğin sorumluluk alanına girmediğini kamuoyunun bilgisine getirdi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, bir siyasi parti MYK üyesinin KIB-TEK yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamalar ve basında yer alan haberlere istinaden, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklama yaptığını belirtti.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla KKTC’nin “Elektrik Altyapısının Geliştirilmesi” amacıyla 1990-2012 yılları arasında cari fiyatlarla toplam 231,4 milyon ABD Doları tutarında altyapı desteği verildiği kaydedildi.

Açıklamada destek kapsamında yapılan bazı işler şöyle sıralandı:

“1990-96 yıllarında tamamı Türkiye tarafından karşılanan 125 milyon $’lık yatırım ile çağdaş üretime geçilmesini sağlayan 120 MW kapasiteli Buhar Türbini Santrali Teknecik bölgesine kurulduğu; bu yatırım sayesinde elektrik arz güvenliği sağlandığı, İletim hizmetlerinin geliştirilmesi için 2006-2008 yılları arasında 213 km iletim hattının yapıldığı, kamuoyunun malumlarıdır.

2010 yılından itibaren iki ülke arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolleri kapsamında uygulanan ekonomik programlarda, kamu-özel işbirliği çerçevesinde yeniden yapılandırılması öngörülen sektör ve kurumların altyapı harcamalarına Türkiye Cumhuriyeti kaynakları tahsis edilmemektedir.”

Açıklamada, bu çerçevede, 2012 yılından itibaren elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısının geliştirilmesi için herhangi bir proje desteklenmediği gibi, bu yatırımlara ilişkin Büyükelçiliğe ulaşan bir talep de bulunmadığı vurgulandı.


 
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