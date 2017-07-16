TC Lefkoşa Büyükelçiliği Önünde Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Gecesi Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Platformu, Lefkoşa’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde demokrasi zaferi ve şehitleri anma gecesi düzenledi.



Geceye, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bazı milletvekilleri, TC Cumhurbaşkanının Başdanışmanı Bülent Gedikli, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kıbrıs Temsilcisi ve Platform Sözcüsü Mehmet Demirci, bazı sivil toplum kuruluşu ve kurum-kuruluş temsilcilerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.



Şehitler için sela okunmasıyla başlayan etkinlikte saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okunmasının ardından Kuran dinletisi gerçekleştirildi.



AKP Kıbrıs Temsilcisi ve Platform Sözcüsü Mehmet Demircinin konuşmasının ardından 15 Temmuz darbe girişiminin belgeseli gösterildi. Daha sonra TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli’nin konuşmasını yer aldı ve şiir okundu. Daha sonra TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay etkinlik için elçilik önünde bulunan kalabalığa seslendi.

DEMİRCİ



AKP Kıbrıs Temsilcisi ve Platform Sözcüsü Mehmet Demirci, geceye katılan ve katkı koyanlara teşekkür ettiği konuşmasında, Allah’ın bir daha Türkiye’ye bu tür bir hainliği yaşatmamasını diledi.

Demirci şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere uzun ve sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundu.

GEDİKLİ



TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli de terör örgütü üyelerinin 15 Temmuz 2016 gecesi kendi ülkesinin insanına kurşun sıktığını, kurumlarını bombaladığını ve yabancı ülkelere “Gelin Türkiye’yi işgal edin” çağrısında bulunduklarını söyledi.

15 Temmuz gecesi sadece Türk demokrasisine değil, aynı zamanda ekonomisine de darbe vurulmaya çalışıldığını anlatan Gedikli, ekonominin bu süreçte bir stres testinden geçtiğini fakat teröristlerin beklediğinin olmadığını söyledi.

Gedikli kalkışmanın üzerinden 1 yıl geçtiğine işaret ederek, TC ekonomisinin bir yıl içinde %5 daha büyüdüğünü ve daha da büyük bir hızla büyümeye devam edeceğini kaydetti.

TC üzerinde oynanan oyunların büyük olduğuna dikkati çeken Gedikli bu sebeple uyanık olmak ve birlik-beraberliği bozmamak gerektiğini ifade etti.

Türkiye olarak her zaman barış ve huzuru ön planda tuttuklarını söyleyen Gedikli, Türkiye’nin milyonlarca mülteciye kapısını açtığını, Kıbrıs’ta da barış ve huzurun hüküm sürmesini istediklerini ve Türk ordusunun da bu barış ve huzurun devamı için Adada kalmaya devam edeceğini belirtti.

Dünyada birçok bölgede kaos ortamının hakim olduğunu belirten Gedikli, dünyanın gözünün ve kulağının Türkiye’de olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin içinde bulunmadığı hiçbir formülün çalışmayacağını vurguladı.

FETÖ’cülerin Türkiye’ye sermaye girişini engellemek, yatırım yapılmaması sağlamak için uğraştığını da belirten Gedikli, bu nedenle uyanık olunması gerektiğini söyledi ve Türkiye’nin çalışmaya, üretmeye, kaliteli işgücü yetiştirmeye, ihracatı artırmaya devam edeceğini ve dünya ülkesi olmak için her adımı kararlılıkla atacağını bildirdi.

Gedikli teröre ve terör örgütlerine karşı tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini de ekledi.

KANBAY



TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da konuşmasına şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun bir yaşam, darbe girişiminde fedakârca görev yapan güvenlik güçleri ve polislere şükran ve minnet duygularını belirterek başladı.

Kanbay, Türk Milletinin milli birlik ve demokratik değerlere sahip çıktığını ve milli iradenin en azılı terör örgütü karşısında dahi galip gelebileceğini gösterdiğine dikkat çekti.

Kanbay, FETÖ terör örgütünü vücudu saran kanser virüsüne benzeterek, FETÖ’nün tamamen yok edilmesi ve bir daha geri dönememesi için milletçe uyanık olmak gerektiğini hatırlattı.

Terör ve ihanet şebekesinin ortamın elverişliliğinden, toplumun ihtiyaçlarından ve halkın zafiyetlerinden faydalanarak büyüdüğünü belirten

Kanbay, toplumun bu kesimlerinin terör örgütü üyesi doğmamasına rağmen, bazı hırs, ihtiras ve zaaflarının kendilerini FETÖ’nün kucağına ittiğini anlattı.

Genç nesillere çağrıda bulunan Kanbay, gençlerin beklenmedik bir makam veya başarı vaadinde bulunanlara şüpheyle yaklaşması, bilmediği topluluklara girmemesi, arkasındaki şüpheli dış mihrak ve odaklara karşı dikkatli olması ve vaatlere kanmaması çağrısında bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra, STÖ ve iş dünyasının teröre ve darbe girişimine karşı durduğunu ve TC ile dayanışmasını belirttiğini hatırlatan Kanbay, bunun için KKTC’ye şükran duygularını iletti.

Konuşmaların ardından şiirlerin okunmasıyla anma etkinliği sona erdi.