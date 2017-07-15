TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Lefkoşa’da “15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni” Düzenledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber Siber, bazı değerlerin kıymetinin kaybedildikten sonra daha iyi anlaşıldığını belirterek, bunlardan bir tanesi olan demokrasinin, de sağlık ve özgürlük gibi olduğunu söyledi.

SİBER: “DEMOKRASİNİN DE TIPKI SAĞLIK, ÖZGÜRLÜK GİBİ KAYDEDİLDİKTEN SONRA DEĞERİ ANLAŞILIR”

ÖZGÜRGÜN: “TÜRK ULUSU’NUN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ”

KANBAY: “TÜRK DEMOKRASİSİ VE DEVLETİ İÇİN ‘GÜÇ VE ‘SEBAT’ SINAVI”

GEDİKLİ: “TÜRK MİLLETİ YENİ BİR DİRİLİŞİN MEŞALAESİNİ YAKTI”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber Siber, bazı değerlerin kıymetinin kaybedildikten sonra daha iyi anlaşıldığını belirterek, bunlardan bir tanesi olan demokrasinin, de sağlık ve özgürlük gibi olduğunu söyledi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nin düzenlediği “15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni”nde konuşan Siber, halkın kendi kendini idaresi, hukukun üstünlüğü demek olan demokrasinin, kuvvetler ayrılığında ise halkın eşitliği anlamına geldiğini ifade etti.

“ÜLKELERİ ELE GEÇİRMEK İSTEYEN TERÖR ÖRGÜTLERİ DEMOKRASİLERE SALDIRIYOR”

Bugünün dünyasında bir ülkeyi parçalamak, yok etmek, birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen terör örgütlerinin, o ülkenin demokrasisini ele geçirmeye çalıştığını ifade eden Siber, Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan olayın da aynen bu olduğunu belirtti.

“HALKIN DEMOKRASİYİ İÇSELLEŞTİRME VE SAHİP ÇIKMASI

ÇOK ÖNEMLİ”

Türk halkının bu doğrultuda verdiği mücadele ile dünya demokrasi tarihinde yerini aldığını belirten Siber, halkın demokrasiyi içselleştirme ve sahip çıkmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu kapsamda 15 Temmuz’da ülke demokrasisi ile birlik ve bütünlüğüne sahip çıkma esnasına şehit düşenleri bir kez daha rahmetle anan Siber, böyle bir girişimin bir kez daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

ÖZGÜRGÜN: “15 TEMMUZ TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, 15 Temmuz’un, Anavatan Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, darbe girişimin yıldönümünde şahsı ve hükümeti adına şanlı direniş ile bu uğurda kahramanca şehit düşenleri rahmet ve minnet ile andıklarını söyledi.

“TÜRK ULUSU’NUN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Türkiye Cumhuriyeti’nin yükseliş ve güçlü adımlarla ilerlemesini engellemeye yönelik bu girişimin asla sonuç vermeyeceğini ifade ederek, Türk Ulusu’nun birlik ve bütünlüğünü bozmaya kimsenin gücü yetmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

Özgürgün, egemenliğin kayıtsız şartsız tek sahibi Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlık; birlik ve bütünlüğü pekiştirip demokrasi ve milli iradeye sahip çıkma adına yazılmış yeni bir destan olarak şanlı Türk tarihinde yerini aldığını kaydetti.

“TÜRK MİLLETİ İLE AYNI DUYGU BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Özgürgün, yüce Türk Ulusunun ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının her zaman ve koşulda Türk Milleti ile aynı duygu bütünlüğü içinde olduğu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Özgürgün, bu vesliyle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri’ni bir kez daha rahmet ve minnetle anarak, demokrasi ve geleceğine sahip çıkarak kahramanlık destanı yazanlara en derin sevgi saygılarını sundu.

KANBAY: “İHANET ALELADE BİR KALKIŞMA DEĞİLDİ... EN KANLI TERÖR EYLEMİ”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, konuşmasında, töreni; “15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de vuku bulan menfur darbe teşebbüsünün Türk Milleti’nin cesur direnişi sayesinde önlenmesinin 1’inci yıldönümünde ihanet girişimini hatırlama ve o gece vatan ve milleti için darbecilerin üzerine yürüyen şehitleri anma ve gazilere de bir kez daha şükran sunma” amacıyla düzenlediklerini söyledi.

15 Temmuz’un, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak tatil ilan edildiğini belirten Kanbay, sözkonusu ihanetin alelade bir kalkışma olmadığı; Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde karşı karşıya kaldığı en kanlı terör eylemi olduğunu vurguladı.

“FETÖ ŞEBEKESİ…ÖLÜMCÜL SİLAHLAR KULLANDI”

“O gece Ankara ve İstanbul semalarında uçakların göründüğü ilk anlarda bazı şeylerin ters gittiğini anladık, İlereleyen saatlerde bunun bir askeri darbenin ötesine geçtiğini ve faillerinin Fetö’ye mensup hainlerden oluştuğunun anlaşılmasıyla dehşet ve vehamet hissiyatına dönüştü. ‘Fetö Şebekesi’nin ihanetine katılanlar ülkemizin varlığı, özgürlüğü, demokrasisini savunmak için sokağa çıkan masum sivillere karşı ölümcil siahlar kullandılar. Kendilerini silah arkadaşları olarak gören ve girişime katılmayı reddeden masum askeri personeli ve komutanları öldürdüler.

“TÜRK DEMOKRASİSİ VE DEVLETİ İÇİN ‘GÜÇ VE ‘SEBAT’ SINAVI”

Darbeciler kendilerine karşı direnişi bastırmak için TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Milli İstihbarat Teşkilatı karargahı, Emniyet Özel Harekat Merkezi’ni bombaladılar, Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde bulundular. O gece 250 yurttaşımızı şehit ettiler, 2 binden fazla insanı yaraladılar “ diyen Kanbay, 15 Temmuz’un Türk demokrasisi ve devleti için ‘güç ve ‘sebat’ sınavı olduğunu ifade etti.

Kanbay, her siyasi görüş ve kesimden, özveriyle tankarın önüne çıkarak yurduna özgürlüğüne sahip çıkan Türk Milleti’nin direnerek tarihi bir dayanışma örneği gösterdiğini kaydetti.

FETÖ’nün Türk devletinin kontrolünü ele geçirme ve rejimi sapkın inançlarına göre yeniden tesis etme arzusunun bir sır olmadığını belirten Kanbay, on yıllarca müridlerini emniyet, yargı, silahlı kuvvetler gibi devletin tüm kritik organlarına nüfuz etmeleri için cesaretlendirdiğini belirtti.

“RİYAKARLIK, GİZLİLİK VE KETUMİYET ÜZERİNE KURULU YENİ NESİL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ”

FETÖ’nün, riyakarlık, gizlilik ve ketumiyet üzerine kurulu yeni nesil bir terör örgütü olduğunu ifade eden Kanbay, esas şaşırtıcı olan TSK’ya bu denli nüfuz etmeleri olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini hedef alan ve varlığına yönelik bir tehdit olarak açık bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

“Bir yıl boyunca sürdürülen idari, cazai ve hukuki tahkikat sonrasında 15 Temmuz’da neler olduğunu, arkasındaki faili daha iyi teşhis ettiğimizi düşünüyoruz” diyen Kanbay, şu anda 15 Temmuz’un faillerine ilişkin 23 ayrı ilde devam eden 100’e yakın dava mevcut olduğunu söyledi.

Olayın faillerinin darbe teşebbüsü esnasında ciddi suçlar işlediği ve ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği ve bu suçların uluslararası insan hakları kuruluşlarınca da kabul edildiğini belirten Kanbay, işlenilen suçların cezasız kalmasının düşünülemeyeceğini kaydetti.

GEDİKLİ: “TÜRK MİLLETİ YENİ BİR DİRİLİŞİN MEŞALAESİNİ YAKTI”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan’ın Başdanışmanı Ömür Gedikli ise, AKM’deki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı çağrı sonucu sokağa çıkan Türk Milleti’nin, hain darbe ve işgal girişimini bertaraf ederek yeni bir dirilişin meşalaesini yaktığını söyledi.

O gece Türkiye’de yaşananları en iyi, yıllarca mücadele vererek devletini kuran Kıbrıs Türk halkının anlayabileceğini belirten Gedikli, Kıbrıs Türk halkının 15 Temmuz gecesi verdiği desteğin anlamlı olduğunu vurguladı.

“YAŞANANLAR ENTERASANDI…DEVLETİ İÇTEN ÇÖKERTMEYE ÇALIŞTILAR”

O gece yaşanları enteresan olarak niteyeleyen Gedikli, Türk Devleti’nin tarihi sürec içerisinde böylesi darbe, işgal ve saldırılarla çok karşılaştığını ancak 15 Temmuz’un diğerlerinden ayrılan önemli bir farkılılığı bulunduğunu ve devlet kurumları içerisine sızan hainlerin adeta devleti içerden çökertmeye çalıştığını kaydetti.

“TÜRK MİLLETİ KENDİ SELA VE ŞEHADETİNE KOŞAN BİR MİLLET”

Türk Milletini “ kendi sela ve şehadetine koşan bir millet” olarak niteleyen Gedikli, milletin bu yola; vatansız, bayraksız ve ezansız kalmamak adına koştuğunu söyledi.

“250 MASUM ŞEHİT, YAKLAŞIK 2 BİN YARALI”

Bu uğurda 250 masum insanın şehit düştüğü, yaklaşık 2 binin yaralandığını kaydeden Gedikli, bu kapsamda şehitlere rahmet, yaralı ve gazilere de şükran ve acil şifalar diledi.

Gedikli, 40 yıllık süreçte devletin önemli kurumlarına sızan Fetö mensuplarına ‘asker’ veya ‘polis’ değil ;‘vatanına ihanet eden üniformalı terörist’ denilebileceğini ve bu mesleği onur ile yapanlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

“YABANCI ÜLKELERE TÜRKİYE’Yİ İŞGAL EDİN ÇAĞRISI…”

Kendi vatandaşı, kurumuna ateş açmaktan çekinmeyen Fetö mensuplarının bunun ötesine geçerek yabancı ülkelere ‘Türkiye’yi işgal edin’ çağrısında bulunduklarına da dikkat çeken Gedikli, ancak yargının bu hainlerden bunun hesabını soracağını vurguladı.