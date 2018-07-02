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TC-KKTC Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor,,,

FORUM İÇİN YARIN PROTOKOL İMZALANIYOR

TC-KKTC Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor,,,

FORUM İÇİN YARIN PROTOKOL İMZALANIYOR

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
TC-KKTC Ticaret Odası Formu Oluşturuluyor,,,


FORUM İÇİN YARIN PROTOKOL İMZALANIYOR

DENİZ: “ÇÖZÜMÜN ANAHTARI, BİZİM EKONOMİMİZİN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEKTİR”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında “TC-KKTC Ticaret Odası Formu” kuruluyor.

Forma ilişkin protokol, iki örgütün yarın düzenleyeceği “Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı sonrasında imzalanacak. Protokole imzayı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu imza koyacak. Etkinliğe Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.

Turgay Deniz, TAK’ın konuya ilişkin sorusunu yanıtında, “KKTC ile TC arasında, görünür, görünmez bütün engellemelerin ortadan kaldırılması murat ediliyor” dedi.

Deniz, bugüne kadar halk arasında dillendirilen “Türkiye de mi bize ambargo uyguluyor?” yargısını tarihe gömmeyi amaçladıklarını kaydetti.

AB ve diğer ülkelerin Kıbrıs Türk ekonomisine uyguladığı ambargoları yineleyerek, kınayan Deniz, şöyle devam etti:

“Çözümün anahtarı, bizim ekonomimizin seviyesini yükseltmektir. Biz bunu yapamazsak, çözümden de bahsedemeyiz. Eğer biz ekonomik olarak geliştirsek, KKTC’de refah herkese yayılırsa, o zaman karşı taraf koşa koşa masaya gelerek, anlaşma isteyecek.”

 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 14:49
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