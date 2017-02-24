TC-KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması’yla, daha önce sadece Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Yasası’na tabi olanların yararlanabildiği, Türkiye’deki sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden, artık tüm kayıtlı KKTC vatandaşı çalışanlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yararlanabileceğini açıkladı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SANER ANLAŞMA HAKKINDA BİLGİ VERDİ

SANER: “ TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ARTIK TÜM KAYITLI KKTC VATANDAŞI ÇALIŞANLAR VE ONLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER YARARLANABİLECEK”

“TÜRKİYE’DE OKUYAN ÖĞRENCİLER VE TÜRKİYE’YE YERLEŞEN EMEKLİLER DE İKAMET KOŞULLARINI SAĞLADIKLARI TAKDİRDE TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANABİLECEK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması’yla, daha önce sadece Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Yasası’na tabi olanların yararlanabildiği, Türkiye’deki sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden, artık tüm kayıtlı KKTC vatandaşı çalışanlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yararlanabileceğini açıkladı.

Türkiye’de gerçekleştirdiği temasları tamamlayarak adaya dönen Bakan Saner, bugün basın toplantısı düzenleyerek dün Ankara’da imzalanan “Sosyal Güvenlik Anlaşması” hakkında bilgi verdi.

Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Saner, anlaşmayla iki ülke işbirliğinin değişen ve gelişen koşullara göre güncellendiğini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile şu ana kadar toplam 7 anlaşma imzalandığını ifade eden Saner, bunlardan ikisinin kendi bakanlığı dönemine denk geldiğini kaydetti.

Daha önce imzalanan anlaşmalar hakkında da bilgi veren Saner, dün imzalanan anlaşmayla “acil hal” kavramının yeniden tanımlandığını dile getirdi.

Saner anlaşmanın, iki ülke arasında geçici görevlendirilen personelin sosyal güvenlik yatırımlarının nasıl gerçekleşeceği, sigorta sürelerinin birleştirilmesi, meslek hastalıklarının tanımlanması, işsizlik yardımları konusundaki sorunların çözülmesi, KKTC vatandaşlarının Türkiye’de geçirdikleri kazalarda sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı ve KKTC’de emekli olup Türkiye’de yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması konularını kapsadığını anlattı.

Anlaşmayla, KKTC’de emekli olan ve Türkiye’ye yerleşen kişilerin, TC'de ikamet koşullarını yerine getirdiği tarihten itibaren oradaki sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmasının sağlandığını ifade eden Saner, GKK gibi kurumlardan Türkiye’ye burslu şekilde okumaya giden öğrencilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının da mümkün kılındığını dile getirdi.

Yine KKTC’den üniversite okumak için Türkiye’ye giden öğrencilerin oradaki sağlık hizmetlerinden yararlanmasının da önünün açıldığını anlatan Saner, daha önce sadece Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Yasası’na tabi olanların yararlanabildiği, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden, artık tüm kayıtlı çalışanlar ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yararlanabileceğini açıkladı.

Önümüzdeki dönemde, iş sağlığı ve güvenliği ile genel sağlık sigortası konuları başta olmak üzere Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği yapılacağını anlatan Saner, Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanılarak yasa ve tüzük eksikliklerinin tamamlanacağını kaydetti.

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile tam bir mutabakat içinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Saner, “En kısa zamanda, imzalanan anlaşmaların sahada uygulandığını, tüm KKTC vatandaşları hissedecektir” dedi.