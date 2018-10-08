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TC-KKTC Arasında İmzalanan Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle İlgili Protokol Oybirliğiyle Onaylandı

TC-KKTC Arasında İmzalanan Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle İlgili Protokol Oybirliğiyle Onaylandı

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:14
TC-KKTC Arasında İmzalanan Kent Güvenlik Yönetim Sistemiyle İlgili Protokol Oybirliğiyle Onaylandı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI (3)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylandı.

Meclis’te ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:12/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alındı. Komite Başkanı Doğuş Derya raporu sundu.

GÜRÇAĞ

UBP milletvekili İzlem Gürçağ ilk sözü alarak, güvenliğin ve insanların kendini güvende hissetmesinin önemine vurgu yaptı, her insanın emin ve güvenli bir kentte yaşama hakkı bulunduğunu söyledi.

Gürçağ, kentlerin güvenliğinin yeni tehditler altında olduğunu söyleyerek, son yıllarda kent nüfuslarının hızlı ve kontrolsüz büyümesi ile paralel olumsuz olayların da arttığını belirtti.

Proje ile ilgili bilgi veren Gürçağ, UBP olarak projeye olumlu oy vereceklerini kaydetti.

ARIKLI

YDP Başkanı Erhan Arıklı da, MOBESE kamere sisteminin suçların işlenmesini önlemede etkin olduğunu söyleyerek, sınır kapılarından denetimli geçiş konusuna değindi.

Kimlikle girişe karşı çıkan kesimler bulunduğunu dile getiren Arıklı, AB’de birçok ülkede kimlikle giriş çıkış yapılabildiğini, önemli olanın ülkeye girişlerde denetimi artırmak olduğunu ifade etti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da söz alarak, kentsel güvenlik sistemlerinin devreye girmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yasa tasarısında görülen eksiklikleri tamamladıklarını ve komitede titiz çalışmayla ele alındığını söyleyen Baybars, özel hayatın korunmasını da dikkate alarak yenilikler yapıldığını belirtti.

Baybars, ülke için bu sistemin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Muhaceret Dairesi’nin bakanlığa bağlı olduğunu anımsatan Baybars, bugüne kadar bu konuda yapılan çalışmalara değindi.

Öğrencilerin giriş çıkışına yönelik alınan tedbirleri anlatan Baybars, öğrenci izinlerinin de kayıt altına alındığını belirtti.

Baybars, polis muhaceretinde daha iyi denetim yapılmasının herkesin görüşü olduğunu, adli sicil uygulamasının da gündemde olduğunu söyledi.

Ülkeye turist olarak gelen kişilerin giriş ve çıkış tarihleri, nerede kalacakları konularının kayıt altına alınacağını söyleyen Baybars, daha sıkı tedbirler alınacağını belirtti.

DERYA

CTP milletvekili Doğuş Derya da, uluslararası protokollerin Meclis’te görüşülmesinin önemine değindi.

Derya, egemenlik devri içerebilecek ve yasalarla çelişecek, Anayasa’ya aykırı olabilecek protokol maddeleri bulunabileceğine değinerek, bu konularda görüş alınmasının önemli olduğunu kaydetti.

Derya, içeriği dolduranın yasalar olduğunu, protokollere bağlı yasaların çıkarılması, Meclis’in bypass edilmemesi gerektiğini söyledi.

TAÇOY

UBP milletvekili Hasan Taçoy, kent güvenlik sisteminin yıllardır tartışıldığını söyledi.

Meclis’in bütçesinde bu konuya yer verildiğini, Meclis’in bypass edilmediğini belirten Taçoy, MOBESE’nin kent güvenliği için önemli olduğunu kaydetti.

Taçoy, kenti güvenliği sisteminin, kişisel veri tabanı isteyen bir sistem olduğunu anlatarak, Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın da geçtiğini uygulamada olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından onay yasa tasarısı 39 kabul oyuyla oybirliğiyle onaylandı.

EK VERİLECEK

Son Güncelleme: 08.10.2018 13:21
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