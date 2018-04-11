TC KIBRIS İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ, BAŞBAKAN ERÜRMAN’I ZİYARET ETTİ

AKDAĞ: “KIBRIS TÜRK HALKININ EĞİTİMİ, KABİLİYETLERİ VE BU TOPRAKLARIN POTANSİYELİNİN KISA BİR ZAMANDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRİ 25 BİN DOLARA ÇIKARMAK İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR”

“GÖZBEBEĞİMİZ OLAN BİR TOPRAĞIN, GÖZBEBEĞİ İNSALARINA HİZMET ETMEK BENİM İÇİN BİR ŞEREFTİR”

ERHÜRMAN: “TC İLE İLİŞKİLER KKTC İÇİN YAŞAMSAL ÖNEMDEDİR. BAŞKA ÜLKELERLE, BAŞKA YERLERLE KIYASLANAMAZ”

Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs Türk halkının eğitimi, kabiliyetleri ve bu toprakların potansiyelinin, kısa bir zamanda, kişi başına düşen geliri 25 bin dolara çıkarmak için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Akdağ, “Bu fırsatları birlikte kullanırsak TC ve KKTC’nin hızlı bir şekilde yol alması, hızlı bir şekilde ilerlemesi için önünde hiçbir engel yok” dedi.

Akdağ, “Gözbebeğimiz olan bir toprağın, gözbebeği inşalarına hizmet etmek benim için bir şereftir” ifadelerini kulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakan Tufan Erürman’ı ziyaret etti.

Başbakanlık’ta saat 12.00’de gerçekleşen görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazır bulundu.

AKDAĞ

Ziyarette ilk sözü alan Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC halkına, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve 81 milyon TC vatandaşının selamını getirdiğini söyledi.

KKTC ve TC arasındaki ekonomik işbirliği ve gelişme programı çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı olmanın kendisi için bir şeref olduğunu dile getiren Akdağ, 16 yıllık aktif siyasi hayatında en keyif aldığı görevlerden biri olduğunu kaydetti.

“Gözbebeğimiz olan bir toprağın, gözbebeği inşalarına hizmet etmek benim için bir şereftir” diyen Akdağ, Kıbrıs Türk halkına esenlikler, sıhhat ve afiyet temennisinde bulundu.

Kendisi için oluşturduğu gelenekte ayda bir defa KKTC’yi ziyaret etmek olduğunu, ancak seçimler ve yeni hükümetin kurulması sürecinin bunu biraz ertelediğini belirten Akdağ, bundan sonra ayda bir kere KKTC’yi ziyaret etmeye çalışacağını söyledi.

Zaman zaman TC’yi ziyaret eden yetkilerle görüşmelerinin devam edeceğini ifade eden Akdağ, Türkiye ziyaretlerinde Başbakan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la mümkün olduğunca iş çalışması yapılması konusunda mutabık kalındığını anımsattı.

“PROTOKOLÜN HIZLA İLERLEMESİNDEN YANAYIZ”

Toplumu, herkesi bilgilendirecek ortak görüşmelerin olacağını, ancak onun dışında protokolün üzerinde çalışmalar yapılarak, hızlı ilerlemesinden yana olduklarını ifade eden Akdağ, “Kıbrıs Türk halkının eğitimi, kabiliyetleri ve bu toprakların potansiyeli kısa bir zamanda bizim kişi başına düşen geliri 25 bin dolara çıkarmamız için önümüze büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları birlikte kullanırsak TC ve KKTC’nin hızlı bir şekilde yol alması, hızlı bir şekilde ilerlemesi için önünde hiçbir engel yok” dedi.

Devlet adamları için, siyaset yoluyla halka hizmet etmek isteyenler için önemli olanın halkların huzuru, refahı zenginliği, yaşam şartlarının iyileşmesi olduğunu vurgulayan Akdağ, kendilerinin amacının da bu olduğunu söyledi.

“Kurulan yeni enerjik hükümetin amacının da bu olduğu” düşüncesini dile getiren Recep Akdağ, inşallah verimli bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni hükümeti tebrik ediyorum” dedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, ziyaretten dolayı Akdağ ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TC’de yaptıkları görüşmelerin kendileri açısından çok verimli olduğunu, bakanların muhataplarıyla görüşmeye başladıklarını ve hızla görüşmelerden de sonuçların alındığını ifade eden Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’a Akdağ aracılığıyla saygılarını iletti.

Erhürman şöyle devam etti:

“Onların yardımları bizim için çok değerli. TC ile ilişkiler KKTC için yaşamsal önemdedir. Başka ülkelerle, başka yerlerle kıyaslanamaz.”

Hükümet olarak çalışmaya ve iş üretmeye çok önem verdiklerini vurgulayan Başbakan Erhürman, Akdağ’ın da buna ne kadar önem verdiğinin bilincinde olduklarını, dolayısıyla yoğun bir çalışma temposu içinde birlikte olmaktan da memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bugüne kadar aktardıkları sorunlar ve projeler konusunda yoğun bir ilgi ile karşılandıklarını belirten Başbakan Erhürman, Akdağ’ın çalışmak için ayırdığı sürenin çok önemli olduğunu, Ankara’da paylaştıkları projelerin bir kez daha ne kadar ilerlediğini ve ortaya çıkan yeni projeler konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman, işin törensel tarafı kısa, çalışma tarafının ise uzun süreceğini, kendileri için de önemli olanın da bu olduğunu sözlerine ekledi.