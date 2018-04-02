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TC ile KKTC Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması Yapıldı

TC ile KKTC Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması Yapıldı

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:17
TC ile KKTC Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması Yapıldı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KKTC ARASINDA SAĞLIK ALANINDA HİBE ANLAŞMASI YAPILDI

 Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında sağlık alanında hibe yapılmasına ilişkin anlaşma yapıldı.

TC Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan; Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre Türkiye hükümeti, KKTC'nin ihtiyaç duyduğu 300'er miligramlık 400 kutu isoniasid tableti hibe edecek.

Söz konusu hibe, Türk hükümetinden KKTC'nin sağlık hizmetlerini sürdürmesi çalışmalarına destek sağlamak amacıyla dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilecek. 
 

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