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Tc Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İle Ekonomi Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında “Tüketicilerin Korunması” konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Tc Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İle Ekonomi Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında “Tüketicilerin Korunması” konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

26 Şubat 2016 Cuma 14:54
Tc Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İle Ekonomi Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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“TÜKETİCİLERİN KORUNMASI” KONUSUNDAKİ PROTOKOLE TÜFENKÇİ VE ATUN İMZA KOYDU

ATUN: “TC İLE YAPILAN MÜZAKERE DEĞİL, İŞBİRLİĞİDİR. MÜZAKERE HAK PAYLAŞIMININ SÖZ KONUSU OLDUĞU DURUMLARDA YAPILIR. BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EŞDEĞER DEVLETİZ”

TÜFENKÇİ: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI OLARAK KKTC İLE İŞBİRLİĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK”

 Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında “Tüketicilerin Korunması” konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi bugün 15.15 sıralarında Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından iki bakanlık arasında tüketicilerin korunmasını öngören bir protokol imzalandı.

İmza töreni sonrasında her iki bakan birer açıklama yaptı.

ATUN

İlk sözü alan Bakan Atun, Türkiye’nin KKTC’nin en önemli pazarı olduğunu kaydederek, işbirliği protokolünün hem tüketici hem de üretici için önemli olduğunu söyledi.

Atun, “TC ile yapılan müzakere değil, işbirliğidir. Müzakere hak paylaşımının söz konusu olduğu durumlarda yapılır. Biz Türkiye Cumhuriyeti ile eşdeğer devletiz, orası bizim anavatanımız” dedi.

TÜFENKÇİ

BakanTüfenkçi, bu protokolün önemli bir adım ve işbirliği olduğunu kaydetti.

Bülent Tüfenkçi, “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak KKTC ile işbirliğimiz her zaman sürecek” vurgusunda bulundu.

TÜFENKÇİ KKTC’DEN YARIN AKŞAM AYRILACAK

Öte yandan verilen bilgiye göre, Bakan Tüfenkçi ve beraberindeki heyet KKTC’den yarın akşam saatlerinde ayrılacak.

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Tc Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İle Ekonomi Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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