Tc Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi Kktc’ye Geldi

BÜLENT TÜFENKÇİ, İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK GÜMRÜK KOMİTESİ KURULMASI İLE TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN HAZIRLANAN 2 FARKLI ANLAŞMA METNİNE İMZA KOYACAK

TC Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, resmi temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’ye geldi.

Maliye Bakanı Birikim Özgür ve Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun ile görüşmeler yapacak olan TC Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi, iki ülke arasında ortak gümrük komitesi kurulması ile tüketicilerin korunması için hazırlanan 2 farklı anlaşma metnine imza koyacak.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi, Özgür ve Atun ile gerçekleştireceği görüşmeler sonrasında Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından kabul edilecek.

İlk görüşmesini Maliye Bakanı Birikim Özgür ile yapacak olan TC Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, görüşmenin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında “Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanacak. İmza töreni Maliye Bakanlığı’nda yapılacak.

Tüfenkçi, saat 15.00’te ise Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun’u ziyaret edecek.

Ardından TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında “Tüketicilerin Korunması” konusunda işbirliği protokolü imzalanacak. İmza töreni saat 16.00’da Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda yapılacak.

KALYONCU, TÜFENKÇİ’Yİ 16.30’DA KABUL EDECEK

TC Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, saat 16.30’da Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından kabul edilecek.