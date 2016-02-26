Tc Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi, Ekonomi Sanayi Ve Ticaret Bakanı Atun İle Görüşüyor

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi.

İki bakanın Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığında saat 15.15’te sıralarında başlayan görüşmesi basına kapalı yapılıyor.

Görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da bulunuyor.

Görüşmenin ardından TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında “Tüketicilerin Korunması” konusunda işbirliği protokolü imzalanacak.

Resmi temas yapmak üzere bu sabah KKTC’ye gelen ve ilk görüşmesini Maliye Bakanı Birikim Özgür ile gerçekleştiren Bülent Tüfenkçi, bugün saat 16.30’da Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından kabul edilecek.

Öte yandan Özgür Tüfenkçi görüşmesinin ardından Maliye Bakanlığı ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında “Ortak Gümrük Komitesi” kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.