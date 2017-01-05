TC. DIŞ POLİTİKASI VE GÜNCEL DURUM; YİNE GAÜ’DE TARTIŞMA KONUSUYDU.

Girne Amerikan Üniversitesi; Türkiye Cumhuriyeti’nde, gündemde olan ana sorun ve konular hakkında merak edilenler ile ilgili olarak, çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği ‘bilgilendirme’ toplantılarına ara vermeden devam ediyor.

Girne Amerikan Üniversitesi “Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kulübü” tarafından düzenlenen, “Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası ve Güncel Olaylar” söyleşisi; AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in katılımları ile GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.









Girne Amerikan Üniversitesi’nin akademik kadrosu ve öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören söyleşide; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3 üyesi, anayasa değişikliği çalışmalarından, dış politikadaki gelişmelere kadar geniş bir yelpazede, görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladılar.

KONUK MİLLETVEKİLLERİ; GAÜ KAMPÜSÜ’NE AĞAÇ DİKİMİ DE YAPTILAR

Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros’un eşlik ettiği konuk milletvekilleri; gerçekleştirilen söyleşinin ardından; Üniversite’ye akademik kapsamda ziyarette bulunan konuklara, Kampüs alanı içerisinde tahsis edilen alanda, sembolik ağaç dikimini de gerçekleştirdiler.



