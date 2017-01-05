Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Ocak 2017 Perşembe 12:18

TC. DIŞ POLİTİKASI VE GÜNCEL DURUM; YİNE GAÜ’DE TARTIŞMA KONUSUYDU.

.

TC. DIŞ POLİTİKASI VE GÜNCEL DURUM; YİNE GAÜ'DE TARTIŞMA KONUSUYDU.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
TC. DIŞ POLİTİKASI VE GÜNCEL DURUM; YİNE GAÜ’DE TARTIŞMA KONUSUYDU.

Girne Amerikan Üniversitesi; Türkiye Cumhuriyeti’nde, gündemde olan ana sorun ve konular hakkında merak edilenler ile ilgili olarak, çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği ‘bilgilendirme’ toplantılarına ara vermeden devam ediyor.

Girne Amerikan Üniversitesi “Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kulübü” tarafından düzenlenen, “Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası ve Güncel Olaylar” söyleşisi; AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in katılımları ile GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Girne Amerikan Üniversitesi’nin akademik kadrosu ve öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören söyleşide; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3 üyesi, anayasa değişikliği çalışmalarından, dış politikadaki gelişmelere kadar geniş bir yelpazede, görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladılar.

KONUK MİLLETVEKİLLERİ; GAÜ KAMPÜSÜ’NE AĞAÇ DİKİMİ DE YAPTILAR

Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros’un eşlik ettiği konuk milletvekilleri; gerçekleştirilen söyleşinin ardından; Üniversite’ye akademik kapsamda ziyarette bulunan konuklara, Kampüs alanı içerisinde tahsis edilen alanda, sembolik ağaç dikimini de gerçekleştirdiler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
TcDış PolitikaGaüTartışma
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de “Çalışma Hakkı” Konulu Konferans Düzenlendi LAÜ’de “Çalışma Hakkı” Konulu Konferans...
GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA’ İÇİN KOLLARI SIVADI GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA’ İÇİN...
KTBK Gaziler Derneği Yönetimi,Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ı Ziyaret Etti KTBK Gaziler Derneği Yönetimi,Başbakan Yardımcısı...
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BEETHOVEN’IN 9. SENFONİSİ KONSERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BEETHOVEN’IN 9. SENFONİSİ...
YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GELİYOR YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA GELİYOR
DAÜ-SEN SİSTEMİ ELEŞTİRDİ DAÜ-SEN SİSTEMİ ELEŞTİRDİ
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

LAÜ’de “Çalışma Hakkı” Konulu Konferans...
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından “Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi...

Haberi Oku