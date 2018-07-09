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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Cumhurbaşkanlığı'nda Resmi Karşılama Töreni Yapılacak!

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KKTC ZİYARET PROGRAMI BELLİ OLDU

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Cumhurbaşkanlığı'nda Resmi Karşılama Töreni Yapılacak!

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KKTC ZİYARET PROGRAMI BELLİ OLDU

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:25
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Cumhurbaşkanlığı'nda Resmi Karşılama Töreni Yapılacak!

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KKTC ZİYARET PROGRAMI BELLİ OLDU

 
ERDOĞAN İLE CUMHURBAŞKANI AKINCI YARIN 21.00’DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın akşam KKTC’ye gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu.

Enformasyon Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Erdoğan, saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için saat 19.15’te Cumhurbaşkanlığı’nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Erdoğan, saat 19.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan ile Akıncı, çalışma yemeğinin ardından basın toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanlığı’ndaki basın toplantısı saat 21.00’de başlayacak.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gecenin ilerleyen saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.




 

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Son Güncelleme: 09.07.2018 21:10
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