TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Akşam KKTC’ye Geliyor...

ERDOĞAN İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ YAPILACAK
ERDOĞAN İLE CUMHURBAŞKANI AKINCI BİRLİKTE BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam KKTC’ye geliyor.
Erdoğan saat 19.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için saat 19.15’te Cumhurbaşkanlığı’nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Erdoğan, saat 19.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.
Erdoğan ile Akıncı, çalışma yemeğinin ardından saat 21.00’de birlikte basın açıklaması yapacak.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gecenin ilerleyen saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.
24 Haziran’daki seçimin ardından görevine dün resmen başlayan Recep Tayyip Erdoğan, ilk ziyaretini bugün Azerbaycan’a yapıyor. Erdoğan Azerbaycan’ın ardından KKTC’ye gelecek.