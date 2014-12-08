TC Başbakanlık Eski Danışmanı Altan’dan Din İşleri Başkanlığı’na Ziyaret

TC Başbakanlık eski danışmanlarından Bayram Altan ve Lübnan Arees Üniversitesi Rektörü Muhammed Kher Alghabani, Din İşleri Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Altan ve Alghabani, Din Görevlileri Sendikası Genel Sekreteri Şükrü Aydın’ın davetlisi olarak gerçekleştirdiği ziyarette, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’la görüş alış verişinde bulundu.

57 İslam ülkesinden akademisyen ve yazarları tek çatı altında toplayarak İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği’nin (UTEKC) kurulmasında da yer alan TC Başbakanlık eski danışmanlarından Bayram Altan, UTEK’in Kurucu Genel Sekreterliğini de yürütüyor.