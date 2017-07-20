TC Başbakanı Yıldırım Kktc'ye Geldi

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak ve devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunmak amacıyla bu sabah özel uçak "ANA" ile 08.05'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak ve devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunmak amacıyla bu sabah özel uçak "ANA" ile 08.05'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Yıldırım'ı Ercan Havalimanı'nda Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve diğer yetkililer karşıladı.

Kutlamalar için TC Başbakanı Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da KKTC’ye geldi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıldönümü etkinliklerine katılacak olan Yıldırım, saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 15.35’de de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edilecek, 16.10’da Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşecek.