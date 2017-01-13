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13 Ocak 2017 Cuma 07:38

TC BAŞBAKANI YILDIRIM: "BURASI DAHA İYİ, ŞU ANDAKİ İŞİMİZ HEPSİNDEN ÖNEMLİ"

TC Başbakanı Binali Yıldırım, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli." dedi.

TC BAŞBAKANI YILDIRIM: 'BURASI DAHA İYİ, ŞU ANDAKİ İŞİMİZ HEPSİNDEN ÖNEMLİ'
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 TC BAŞBAKANI YILDIRIM: "BURASI DAHA İYİ, ŞU ANDAKİ İŞİMİZ HEPSİNDEN ÖNEMLİ"

TC  Başbakanı Binali Yıldırım, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli." dedi.

Yıldırım, bu açıklamayı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin altıncı maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM'de yaptı.

İktidar kulisine geçerek milletvekilleriyle bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin, Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli." ifadesini kullandı.

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MüzakereCenevreBinali Yıldırım
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