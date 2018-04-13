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TC BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU KKTC’YE GELİYOR

Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TC Vakıflar Müdürlüğü’nün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak amacıyla yarın KKTC’ye gelecek.

TC BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU KKTC’YE GELİYOR

Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TC Vakıflar Müdürlüğü’nün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak amacıyla yarın KKTC’ye gelecek.

13 Nisan 2018 Cuma 20:26
TC BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU KKTC’YE GELİYOR
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Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TC Vakıflar Müdürlüğü’nün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak amacıyla yarın KKTC’ye gelecek. 

Programa göre saat 01.30’da KKTC’ye gelecek Çavuşoğlu, pazar günü saat 11.00’de düzenlenecek “Vakıf Şehir Lefkoşa” etkinliğine katılacak.

Çavuşoğlu, Pazar günü 16.00’dan itibaren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından da kabul edilecek.

Çavuşoğlu, Pazar gecesi 21.35’de adadan ayrılacak.

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