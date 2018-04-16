Tc Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Adadan Ayrıldı

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu bu akşam saat 22.00 sıralarında adadan ayrıldı.



Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti Ercan Havaalanı’ndan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars uğurladı.



Hakan Çavuşoğlu, TC Vakıflar Müdürlüğü’nün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmak amacıyla bu sabah Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in de yer aldığı heyetle KKTC’ye geldi.



“Alternatif Bir Rota: Vakıf Şehir Lefkoşa” etkinliğine katılan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.



Çavuşoğlu, KKTC ve Türkiye’den basın mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.