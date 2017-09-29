TC Başbakan Yardımcısı Akdağ Temaslarını Sürdürüyor

Günübirlik resmi ziyaret amacıyla sabah saatlerinde KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, temaslarını sürdürüyor.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlikleri’ni ziyaretinin ardından Dipkarpaz bölgesini ziyaret eden Akdağ, burada yerel yöneticiler ve vatandaşlarla görüştü. Akdağ’a Dipkarpaz ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile TC Büyükelçisi Derya Kanbay eşlik etti.

Dipkarpaz’ın ardından Girne bölgesinde de temaslarda bulunan Akdağ, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edildi.

Akdağ, Lefkoşa Golden Tulip Otel’de Teknik Heyet Brifing’ine ve 2. Ekonomik Program Gözden Geçirme Toplantısı Kapanış Oturumu’na da katılacak.

Milli Mücadele ve Dayanışma Derneği ile görüşmesinin ardından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Çanakkale gezilerine katılan öğretmen ve öğrencilerle buluşacak olan Akdağ, Matbah-ı Amire Restoran’da onuruna verilecek yemeğin ardından adadan ayrılacak.