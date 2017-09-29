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29 Eylül 2017 Cuma 07:03

TC Başbakan Yardımcısı Akdağ Temaslarda Bulunmak Üzere KKTC’ye Geldi

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye geldi.

TC Başbakan Yardımcısı Akdağ Temaslarda Bulunmak Üzere KKTC'ye Geldi
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Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye geldi.

Ercan Devlet Havalimanı’nda Akdağ’ı TC Büyükelçisi Derya Kanbay ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş karşıladı.

Akdağ, temasları çerçevesinde ilk olarak “Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlikleri”ni ziyaret edecek.

Daha sonra Dipkarpaz bölgesine geçecek olan Akdağ, 11.15’te Dipkarpaz Köyü’nde incelemelerde bulunacak.

Bakan Akdağ, Dipkarpaz’ın ardından Girne bölgesinde saat 14.30’da Hz. Ömer Türbesi’ni ziyaret edecek, 15.00’te ise Girne Antik Limanı’nda halkla buluşacak.

“RESMİ TEMASLAR”

Akdağ, resmi temasları kapsamında önce saat 16.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde Meclis Başkanı Sibel Siber ile daha sonra saat 16.30’da Başbakanlıkta Başbakan Hüseyin Özgürgün’le görüşecek.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de saat 17.00’de Teknik Heyet Brifing’ine, saat 17.45’te “2. Ekonomik Program Gözden Geçirme Toplantısı Kapanış Oturumu”na katılacak olan Akdağ, 19.15’te Milli Mücadele ve Dayanışma Derneği ile görüşecek.

Akdağ, 19.45’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Çanakkale gezilerine katılan öğretmen ve öğrencilerle buluşacak.

Lefkoşa’da Matbah-ı Amire Restoran’da saat 20.30’da onuruna verilecek yemeğe katılacak olan Akdağ, saat 21.30’da adadan ayrılacak.

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