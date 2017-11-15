TC BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ KKTC’DE

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak için dün akşam Ada’ya geldi.



Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Akdağ’ın uçağı saat 18.30 sıralarında Ercan Havaalanı’na indi. Akdağ’ı havaalanında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş karşıladı.