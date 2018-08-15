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TBMM Başkanı Yıldırım KKTC’de

TBMM Başkanı Yıldırım KKTC’de

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:34
TBMM Başkanı Yıldırım KKTC’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk yurtdışı resmi ziyaretini KKTC’ye yapıyor.

Yıldırım ve heyetini taşıyan özel uçak, saat 10.15’te Ercan Havalimanı’na indi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a TBMM Başkan Vekili Celal Adan, TBMM Katip Üyeleri Milletvekilleri Rümeysa Kadak, Fatma Kaplan Hürriyet ve TBMM İdare Amiri Milletvekili Halil Özcan ile diğer yetkililer eşlik ediyor. 

Heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve eşi Rana Uluçay’ın yanı sıra Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri Salahi Şahiner, Mesut Genç, Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, günübirlik KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan’la bir araya gelecek; Boğaz Şehitliği’ni ziyaret edecek.
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 11:52
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