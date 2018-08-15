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TBMM Başkanı Yıldırım, Dr. Küçük Ve Rauf Denktaşın Kabrini Ziyaret Etti

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ VE AHDİ SORUMLULUKLARININ BİLİNCİYLE GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA KKTC VE KIBRIS TÜRKÜNÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”

TBMM Başkanı Yıldırım, Dr. Küçük Ve Rauf Denktaşın Kabrini Ziyaret Etti

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ VE AHDİ SORUMLULUKLARININ BİLİNCİYLE GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA KKTC VE KIBRIS TÜRKÜNÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:58
TBMM Başkanı Yıldırım, Dr. Küçük Ve Rauf Denktaşın Kabrini Ziyaret Etti


“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ VE AHDİ SORUMLULUKLARININ BİLİNCİYLE GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA KKTC VE KIBRIS TÜRKÜNÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs Türkünün özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Binali Yıldırım’a Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.

Anıt Tepedeki törende Binali Yıldırım, Dr. Küçük’ün kabrine çelenk koydu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından anıt özel defterini imzaladı.

Yıldırım, defterde şunları ifade etti: 

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

Kahraman Kıbrıs Türk Halkının dirayetli ve özverili önderliğinizde sürdürdüğü şanlı mücadelenin eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne TBMM başkanı olarak gerçekleştirdiğim ilk ziyaret vesilesiyle huzurunuzdayım.

Bu mücadele sizin ve ebediyete intikal etmiş tüm dava arkadaşlarınızın eşsiz katkılarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve ahdi sorumluluklarının bilinciyle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da KKTC ve Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir

Ruhunuz şad olsun.” 

DENKAŞI ANMA… 

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrinin inşası devam ettiğinden Denktaş için anma töreni Şehitler Anıtında yapıldı.

Binali Yıldırım anıta çelenk koyduktan sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anıt özel defterini imzaladı. 

Yıldırım defterde düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş,

Kıbrıs Türkünün, onuruyla yaşayan bağımsız bir halk uğruna verdiği mücadelenin sonucunda sizin liderliğinizde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmaktan şeref duyuyorum.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk Halının huzur ve refah içinde varlığını sürdürmesini teminen Anavatan  ve garantör ülke olarak her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yanında olacağını bir kez daha teyit ediyorum.

Gösterdiğiniz kahramanlık ve liderlik daima minnet ve şükranla anılacaktır.

Ruhunuz şad olsun”

 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 13:08
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