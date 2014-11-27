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TBMM Başkanı Çiçek, Arnavutluk'ta

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Arnavutluk ziyareti kapsamında, ana muhalefet Demokratik Parti (DP) Genel Başkanı Lulzim Başa ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Çiçek, Arnavutluk'ta

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Arnavutluk ziyareti kapsamında, ana muhalefet Demokratik Parti (DP) Genel Başkanı Lulzim Başa ile bir araya geldi.

27 Kasım 2014 Perşembe 08:21
TBMM Başkanı Çiçek, Arnavutluk'ta
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" RUM TARAFI MASADAN ÇEKİLMEKLE KALMADI, DOĞU AKDENİZ'DE YENİ GÜVENLİK SORUNLARINA SEBEBİYET VERECEK TEK YANLI TUTUMLAR İÇERİSİNE DE GİRDİ"

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Arnavutluk ziyareti kapsamında, ana muhalefet Demokratik Parti (DP) Genel Başkanı Lulzim Başa ile bir araya geldi.

Tiran'daki International Hotel'de yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Çiçek daha sonra, ülkenin batısındaki Dıraç (Durres) şehrine geçerek, Dıraç Belediye Başkanı VangjushDako'nun, onuruna verdiği yemeğe katıldı. Çiçek, Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen ancak komünizm zamanında yıkılan ve sonraki dönemde Türk iş adamlarınca yeniden inşa edilen Fatih Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Burada, gazetecilere açıklamada bulunan Çiçek, Makedonya ve Arnavutluk'u kapsayan resmi temaslarını değerlendirdi.

Ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde, BM önünde en önemli ihtilaflardan biri olarak duran Kıbrıs sorunu olduğunu söyleyen Çiçek, Rum yönetiminin uzlaşmaz tutumu ve müzakereden kaçan tavrı sebebiyle sorunun çözüme kavuşamadığını ifade etti.

Çiçek, Türkiye olarak adil ve kalıcı bir barış istediklerini belirterek, "Ama bizim bu isteğimize, 2004'teki oylamada Türk tarafı olarak ortaya koyduğumuz iradeye rağmen, Rum tarafı maalesef, bir kısım ülkelerin de haksız desteği ile yine müzakere masasından çekildi. Masadan çekilmekle kalmadı,

Doğu Akdeniz'de yeni güvenlik sorunlarına sebebiyet verecek tek yanlı tutumlar içerisine de girdi" dedi.

Çiçek, görüştükleri ülkelerden Kıbrıs konusunu adil bir şekilde değerlendirmelerini, ayrıca mümkün olduğu sürece, Türkiye'nin politikalarına destek vermelerini ve KKTC ile ilişki kurmalarını talep ettiklerini söyledi.

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