TBMM Başkanı Binali Yıldırım KKTC’den ayrıldı

YILDIRIM, GÜNÜBİRLİK ZİYARETİ KAPSAMINDA DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ



KKTC’ye günübirlik ziyaret gerçekleştirerek devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, adadan ayrıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk yurtdışı resmi ziyaretini KKTC’ye yapan Yıldırım ve heyetini taşıyan özel uçak saat 22.10’da Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket etti.

TBMM Başkanı Yıldırım ve konuk heyeti, Ercan’dan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Teberrüken Uluçay’ın eşi Rana Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, HP milletvekili Mesut Genç, UBP milletvekili Hasan Taçoy ve diğer yetkililer uğurladı.

KKTC’ye gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşen Yıldırım, Uluçay’ın onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı.

Binali Yıldırım, Kıbrıs Türkünün özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini, Boğaz Şehitliği’ni ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı da ziyaret etti.

KKTC ziyaretinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a TBMM Başkan Vekili Celal Adan, TBMM Katip Üyeleri Milletvekilleri Rümeysa Kadak, Fatma Kaplan Hürriyet ve TBMM İdare Amiri Milletvekili Halil Özcan ile diğer yetkililer eşlik etti.



