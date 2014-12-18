TBK Gaziler Derneği’nden Derya’nın Sözlerine Tepki

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Hacı Işık, Barış Harekâtı’nın 498 Türk askerinin şehit düştüğü, yüzlercesinin yaralandığı, Türk tarihinde emsali olmayan büyük bir zaferin elde edildiği bir harekât olduğunu vurguladı.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, “bazı yetkililerin şehit ve gazileri, şanlı Türk ordusunu iddialarla tecavüzcü ve işgalci olarak gösterme gayreti içinde bulunduklarını” savunarak, bunu kınadıklarını bildirdi.

Işık söz konusu kişilere karşı her türlü yasal haklarını kullanacaklarını da belirtti.