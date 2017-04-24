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24 Nisan 2017 Pazartesi 13:41

Tbdd Roma’da Sempozyuma Katıldı

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD), İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenen Uluslararası Eğitimi Öğretmenliği Uluslararası Sempozyumu’na (ISLET 2017) katıldı.

Tbdd Roma'da Sempozyuma Katıldı
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Lefkoşa, 24 Nisan 17 (.): Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD), İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenen Uluslararası Eğitimi Öğretmenliği Uluslararası Sempozyumu’na (ISLET 2017) katıldı.

TRE Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 19-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen sempozyuma Almanya, Türkiye, İtalya, Hollanda ve Azerbaycan gibi ülkelerden akademisyen ve sivil toplum örgütleri katıldı.

TBDD Başkanı Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Güven Arıklı, konuyla ilgili açıklamasında, bu tür platformlarda lobicilik faaliyetlerinin de öne çıktığını ve KKTC'nin haklı sesinin bu tür sempozyumlar ve benzer çalışmalarda duyurulması gerektiğini söyledi.

Arıklı, bu konuda KKTC’nin Türkiye ile daha çok istişare halinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

(ID/FEZ)  FOTOĞRAFLI

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