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23 Nisan 2017 Pazar 18:11

TBDD, Roma’da Düzenlenen Sempozyuma Katıldı

TBDD, Roma'da Düzenlenen Sempozyuma Katıldı
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TBDD, Roma’da Düzenlenen Sempozyuma Katıldı

TBDD Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Güven Arıklı, Akademisyen ve sivil toplum örgütü yetkililerinin oluşturduğu tür platformlarda lobicilik faaliyetlerinin de öne çıktığını belirtti.

Türk Birliği Dayanışma Derneği, İtalya'nın başkenti Roma’da düzenlenen Uluslararası Sempozyuma katılarak Girne American Üniversitesi (GAÜ) ve KKTC'yi temsil etti.

ISLET 2017 International Symposium on Language Education Teaching Roma’da, TRE Universita'nın ev sahipliğinde 19-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen sempozyuma KKTC’nin yanısıra Almanya, Türkiye, İtalya, Hollanda, Azerbaycan gibi ülkelerden gelen akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri katıldı.

Sempozyumda KKTC'yi temsilen Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD) Genel Başkanı, GAÜ akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Güven Arıklı ve Türk Birliği Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Dr. Serdal Işıktaş yer aldı.

Lobicilik faaliyetleri

Sempozyumla ilgili olarak bilgi veren TBDD Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Güven Arıklı, Akademisyen ve sivil toplum örgütü yetkililerinin oluşturduğu tür platformlarda lobicilik faaliyetlerinin de öne çıktığını belirtti. KKTC gerçeğini tam olarak bilmeyen veya taraflı davrananlar olduğuna dikkat çekerek, bu alanlarda lobicilik faaliyetlerinin artırılması ve gerçeklerin anlatılması gerektiğinin altını çizdi, KKTC'nin haklı sesinin bu tür sempozyumlar ve benzer çalışmalarda duyurulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son yıllarda bu tür çalışmalara daha çok önem verdiğini söyleyen Arıklı, KKTC’nin de Türkiye ile istişare halinde hareket ederek Kıbrıs’taki gerçeklerin anlatılması noktasında üzerine düşeni yapması gerektiğini, bu tür sempozyumların düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.


 
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