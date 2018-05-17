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Tavşan Peter’ın Masalı Adlı Kitabın Lansmanı 21 Mayıs Tarihinde City Mall’da Yapılacak

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 : Beatrix Potter tarafından yazılmış ve Türkçe’ye Dr. Erdem Beyoğlu tarafından kazandırılmış Tavşan Peter’ın Masalı adlı kitabın lansmanı 21 Mayıs tarihinde City Mall’da yapılacak.

Tavşan Peter’ın Masalı Adlı Kitabın Lansmanı 21 Mayıs Tarihinde City Mall’da Yapılacak

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 : Beatrix Potter tarafından yazılmış ve Türkçe’ye Dr. Erdem Beyoğlu tarafından kazandırılmış Tavşan Peter’ın Masalı adlı kitabın lansmanı 21 Mayıs tarihinde City Mall’da yapılacak.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
Tavşan Peter’ın Masalı Adlı Kitabın Lansmanı 21 Mayıs Tarihinde City Mall’da Yapılacak
Lefkoşa, 17 Mayıs 18 : Beatrix Potter tarafından yazılmış ve Türkçe’ye Dr. Erdem Beyoğlu tarafından kazandırılmış Tavşan Peter’ın Masalı adlı kitabın lansmanı 21 Mayıs tarihinde City Mall’da yapılacak.
City Mall’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 19:00’da başlayacak ve etkinliğe üst düzey yetkililerin de katılması bekleniyor.
Tavşan Peter’ın Masalı adlı eser Beatrix Potter tarafından ilk kez 1902 yılında yayınlanmasına rağmen günümüzde de başta İngiltere olmak üzere birçok gelişmiş ülkede halen popülerliğini korumakta. 
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Yaklaşık 116 yıllık geçmişe sahip olan bu kitap yoğun uğraşların ardından Dr. Erdem Beyoğlu tarafından Türkçe’ye kazandırılarak okuyucularla buluştu.
(AK/HÖ)

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