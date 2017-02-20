Gazimağusa- Lefkoşa anayolu Yeniceköy yol kavşağı yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafifi yaralandı.Kazada, 24 yaşındaki Tolgahan Dülger kullanımındaki araç kontrolden çıkıp birden fazla takla attı ve tarla içerisinde ters durdu.Kaza sonucu araç sürücüsü Tolgahan Dülger hafif yaralandı.Görenlerin büyük korku duyduğu trafik kazası, dün sabah saat 10.15’te meydana geldi. Tolgahan Dülger kullanımındaki EA 450 plakalı Honda Civic marka araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yoldan çıkıp taklalar attı ve tarla içerisinde tavanı üzerinde durdu.Kaza sonucu hafif yaralanan Dülger, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kıbrıs Gazetesi

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.