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Tavanı Üzerinde Durdu

Yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan...

Tavanı Üzerinde Durdu

Yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan...

15 Ocak 2016 Cuma 10:28
Tavanı Üzerinde Durdu
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 TAVANI ÜZERİNDE DURDU

Yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı,palmiye ağacına çarptıktan sonra takla attı.

Gönyeli çemberi yakınlarında dün sabahın erken saatlerinde kısa süreli etkili olan yağış kazaya neden oldu.

Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı,palmiye ağacına çarptıktan sonra takla attı.Araç tavanı üzerinde durabildi.Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Yoldan çıktı takla attı
Edinilen bilgilere göre kaza, dün 03.00 sıralarında Gönyeli çemberi yakınları Artesa isimlı oto galerinin önünde meydana geldi.Abdurrahman Can Akan (20) yönetimindeki 47 PR 117 plakalı otomobiliyle seyrederken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan refüj içerisinde bulunan palmiye ağacına çarptıktan sonra takla attı,tavanı üzerinde durdu.





Kıbrıs



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Son Güncelleme: 15.01.2016 10:28
Anahtar Kelimeler:
Tavanı üzerinde Durdu
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