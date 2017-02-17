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17 Şubat 2017 Cuma 14:04

Tatsız Bir Şaka Zannetti

Tatsız Bir Şaka Zannetti
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Tatsız Bir Şaka Zannetti

Mağusa’da Gökhan Şahin’ e ait JS 262 plakalı araç dün sabaha karşı evin önünde park halindeyken 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızların arabayı çaldıkları anlar kamera görüntülerine yansıdı

Mağusa’da kol gezen hırsızlar dün sabaha karşı Gökhan Şahin’e ait evinin önünde park halindeki JS 262 plakalı aracı alıp kaçtı.

Mağusa’da Karakol Bölgesi Barbaros Sokak’ta meydana gelen hırsızlık olayı ise an be an komşuya ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Elde edilen bilgilere göre sabah 1:40 sıralarında Barbaros Sokak’a gelen 2 kişi sokak üzerindeki tüm araçların kapılarını yokladı.

Şahin’e ait JS 262 plakalı aracın kapısının kilitsiz ve anahtarının üzerinde olduğunu fark eden hırsızlar aracı çalarak kayıplara karıştı.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan Gökhan Şahin şok yaşadı.

Hırsızlar komşuya ait güvenlik kamerasına yakalandı.

Gökhan Şahin kamera görüntüleri ile birlikte dün polise şikayette bulundu.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis Şahin’e ait aracı çalan kapüşonlu e erkek şahsın peşinde.


Şaka yapıldı sandı

JS 262 plakalı araç sahibi Gökhan Şahin yaşadığı olayı anlattı.

Gece saat 02:30 gibi evine gelerek JS 262 plakalı aracını evinin önüne park ettiğini anlatan Şahin, arabasının anahtarlarını üzerinde bıraktığını kaydetti.

Şahin sabah ise işe gitmek için evinden çıktığında ise arabasını park ettiği yerde bulamadığını söyledi. Önce kendisine şaka yapıldığını düşündüğünü ifade eden Şahin, daha sonra evinde güvenlik kamerası bulunan komşusuna giderek kamera kayıtlarını izlediğini anlattı.

Güvenlik kamerası hırsızlık anında kayıttaydı

Komşusu ile birlikte kamera görüntülerini izleyen Gökhan Şahin olayın şaka olmadığını anladı.

Şahin görüntülerde başında kapüşon olan iki erkek şahsın mahallenin başından itibaren tüm arabaların kapılarını yokladığını gördüklerini anlattı.

Kendi arabasının yanına gelen kapüşonlu 2 kişinin kapıların kilitsiz olduğunu fark etmeleri üzerine kapıları açtığını anlatan Şahin, hırsızların daha sonra arabasını alıp gittiğini gördüğünü söyledi.

Yaşadığı olay karşısında şok olduğunu ifade eden Şahin, MOBESE sistemi ile ilgili eksikliğe dikkat çekerek, MOBESE sistemi ile bu tür suçların yaşanmayacağını dile getirdi

Polis araştırıyor

Polis Gökhan Şahin’in şikayeti üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis başında kapüşon olan 2 erkek şahsın ve kayıp aracın peşinde.


Havadis

 
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