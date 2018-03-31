Tatlıtuğ ailesinde kanser hüznü

Ömercan ALTAY



Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 senesinde Fransa’nın başkenti Paris’te evlenen ve bu sayede magazin basınının yakından takip ettiği Başak Dizer, geçtiğimiz hafta Bursa’da endoskopi operasyonu geçirdi. Bunun yanı sıra Başak Dizer’in babasının uzun süredir Dizer’in endoskopi operasyonu geçirdiği hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

SIK SIK ZİYARETE GİDİYORLAR

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu ve yönetmenliğini üstleneceği Organize İşler 2’de rol alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ’un, eşi Başak Dizer ile birlikte sık sık Dizer’in babasını ziyaret etmek için Bursa’ya gittiği de gelen bilgiler arasında.