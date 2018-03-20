Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116825
ALTIN
166.033
DOLAR
3.9257
STERLİN
5.5049
EURO
4.8173
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
50 metre sürüklendi
50 metre sürüklendi
8 Yaşındaki Çocuğa Taciz
8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TACİZ
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
8 Yaşındaki Çocuğa Taciz
Kapat

TATLISU’DA TARIMSAL İLAÇ DEPOSU MÜHÜRLENDİ

Tatlısu’da ruhsatı olmadan tarımsal ilaç satan bir depo mühürlendi.

TATLISU’DA TARIMSAL İLAÇ DEPOSU MÜHÜRLENDİ

Tatlısu’da ruhsatı olmadan tarımsal ilaç satan bir depo mühürlendi.

20 Mart 2018 Salı 19:16
TATLISU’DA TARIMSAL İLAÇ DEPOSU MÜHÜRLENDİ
banner238

TATLISU’DA TARIMSAL İLAÇ DEPOSU MÜHÜRLENDİ

Tatlısu’da ruhsatı olmadan tarımsal ilaç satan bir depo mühürlendi.

Daireden yapılan açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“64/1987 sayılı Tarımsal İlaçların Denetimi Hakkında Yasa’nın 15.  ve 36.  maddelerine istinaden   insan ve hayvan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri de gözönünde  bulundurularak Tatlısu Adem Yavuz Sokak 22 numaralı depoda tarımsal ilaç satış yeri ruhsatı olmadan tarımsal ilaç bulunduran Adil Savaş’ın deposu Tarım Dairesi müfettişlerince Tatlısu polisi ve Belediye gözetiminde mühürlenmiştir. Konu ile ilgili yasal mevzuat devam etmektedir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
“Aylardır yargılanmayı bekliyor”
50 metre sürüklendi
50 metre sürüklendi
Varoğlu, hastalıklar konusunda açıklama yaptı
Varoğlu, hastalıklar konusunda açıklama yaptı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim