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Tatlısu’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde...

4 kişi tutuklandı

Tatlısu’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde...

4 kişi tutuklandı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 07:01
Tatlısu’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde...

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Tatlısu’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulunduran 4 kişi tutuklandı. Polisin, 4 tabanca ve 8 canlı mermiyle yakaladığı kişilerin yaşları 25 ile 30 arasında değişiyor. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Tatlısu'daki Sea Terrea Bay Sitesi’nde bir evde yapılan operasyonda, 4 tabanca ve 8 canlı mermi bulundu. Polis, silahların, toplu, 9 mm çapında ve gazlı olduğunu açıkladı.
G.O. (E-25), P.A. (E-27), A.M.(E-30) ve J.P.’nin (E-29) tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Son Güncelleme: 25.08.2018 10:12
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