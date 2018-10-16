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Tatlısu’da 3 Bin yıllık Antik Mezar bulundu

Tatlısu’da yapılan kazı çalışmalarında Geometrik Döneme ait antik mezar ve mezarın içinde bir çok tarihi eser bulundu.

Tatlısu’da 3 Bin yıllık Antik Mezar bulundu

Tatlısu’da yapılan kazı çalışmalarında Geometrik Döneme ait antik mezar ve mezarın içinde bir çok tarihi eser bulundu.

16 Ekim 2018 Salı 14:39
Tatlısu’da 3 Bin yıllık Antik Mezar bulundu

Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi arkeolog ve personeli tarafından yapılan kazılar neticesinde MÖ 1050 – 750 yıllarına ait birçok buluntu gün yüzüne çıkarıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  dönemin inanç sistemine göre, ölümden sonra yaşamın var olduğu düşünülerek kireç taşını oyma yöntemiyle yapılan mezardaki 1 adet ritüel taş, 1 adet kepçe, 2 adet amphoriscos, 1 adet ayaklı kase, 1 adet sepet kulplu sürahi, 1 tencere, 3 adet tabak, 1 adet metal buluntu, 1 adet testi (tencere) 1 adet skarab, 4 adet oınochoe, 1 adet kandil, 5 adet amfora ve 4 adet kase ile toplamda 27 adet eski eser antik mezardan çıkarıldı.



Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli yaptığı açıklamada, gün yüzüne çıkarılan  mezarda önemli bulgular elde ettiklerini belirterek,  belgeleme çalışmasının da sonlandığını söyledi.
 


Antik mezar içerisinde in-sutu olarak tespit edilen ve açığa çıkarılan eserlerin geometrik dönem sanatının en güzel örneklerini taşıdığını ifade eden Azimli, yapılan incelemede bir amphora üzerinde ritüel amaçlı antik döneme ait bir satır yazı ve semboller tespit edildiğini belirtti.  



Bulunan eserlerin konservasyon laboratuarında bakımdan geçirildikten sonra yeni açılacak olan müzelerde teşhire hazır hale getirileceğini  ifade eden Azimli, bölgedeki yüzey araştırmalarının da devam ettiğini söyledi. 

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