Tatlısu Belediyesi’nde 5 Sandıktan 3’ü Sayıldı... Orçan Yüzde 50,08 İle Önde

Lefkoşa, 24 Haziran 18 (.): Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılan 5 sandıktan 3’ünde oy sayımı tamamlandı. Buna göre, DP adayı Ahmet Hayri Orçan yüzde 50, 08 oyla seçimi önde götürüyor.