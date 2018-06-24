Tatlısu Belediyesi’nde 5 Sandıktan 3’ü Sayıldı... Orçan Yüzde 50,08 İle Önde

Lefkoşa, 24 Haziran 18 (.): Tatlısu Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılan 5 sandıktan 3’ünde oy sayımı tamamlandı. Buna göre, DP adayı Ahmet Hayri Orçan yüzde 50, 08 oyla seçimi önde götürüyor.
YSK’nın sitesine göre Tatlısu’da sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 5
Açılan Sandık Sayısı: 3
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 1001
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 477
Seçime Katılma Oranı: %43,91469
Geçersiz Oy Oranı: 8
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Ali Çil (UBP) 145 33,81
DP Ahmet Hayri Orçan (DP) 238 50,08
BAĞ31 İbrahim Uyanır (BAĞ31) 84 15,15,82
BAĞ30 Şıh Muhittin Arslan (BAĞ30) 2 0,96
(GÜL)