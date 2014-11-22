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Tatlısu Yakınlarında Batma Tehlikesi Geçiren Bir Gemi Sos Verdi

KKTC açıklarında, Tatlısu yakınlarında batma tehlikesi geçiren Suriyeli mültecileri taşıyan bir gemi SOS çağrısıyla KKTC makamlarından yardım istedi.

Tatlısu Yakınlarında Batma Tehlikesi Geçiren Bir Gemi Sos Verdi

KKTC açıklarında, Tatlısu yakınlarında batma tehlikesi geçiren Suriyeli mültecileri taşıyan bir gemi SOS çağrısıyla KKTC makamlarından yardım istedi.

22 Kasım 2014 Cumartesi 20:50
Tatlısu Yakınlarında Batma Tehlikesi Geçiren Bir Gemi Sos Verdi
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GEMİDE 300’DEN FAZLA SURİYELİ BULUNDUĞU BELİRTİLİYOR

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ GEMİDEKİLERİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

YORGANCIOĞLU: “SAĞLIKTAN, SİVİL SAVUNMAYA TÜM EKİPLERİMİZ MÜDAHALEYE HAZIR BEKLİYOR”

 KKTC açıklarında, Tatlısu yakınlarında batma tehlikesi geçiren Suriyeli mültecileri taşıyan bir gemi SOS çağrısıyla KKTC makamlarından yardım istedi.

Denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale edemediği gemi için Türkiye’den yardım istendiği öğrenildi. Gemide yaklaşık 300 mülteci olduğu sanılıyor.

Geminin, Sahil Güvenlik botlarıyla bağlanıp Girne’ye çekilmeye çalışıldığı ancak dalgaların buna müsaade etmediği belirtiliyor.

Polis Basın Subaylığı, Tatlısu yakınlarında saat 16.30 sıralarında batma tehlikesi geçiren gemi mürettebatının, KKTC makamlarından yardım istediğini belirtti.

Polis, Sahil Güvenlik gemilerinin bölgeye gittiği ancak fırtına ve yağış nedeniyle müdahale edemediğini belirtti.

YORGANCIOĞLU: “MÜLTECİLER İÇİN GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILDI”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtında, 300 mülteci taşıyan Suriye bandıralı bir geminin Esentepe-Tatlısu’nun 5 mil açığında batma tehlikesi geçirdiğini söyledi.

Yorgancıoğlu, sağlıktan, sivil savunmaya tüm ekiplerin müdahaleye hazır bekletildiğini, kurtarılacak mültecilerin spor salonlarında barındırılması için de gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

MÜRETTEBAT GEMİYİ TERKETTİ

Bu arada elde edilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve Sivil Savunma ekipleri geminin yardımına giderken, gemi kaptanları ve mürettebatı gemiden ayrıldı.

Görgü tanıklarına göre, gemideki yolcular, işaret fişeği atarak yardım istedi ve kaptanla mürettebat da sürat teknesiyle kaçtı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de olay yerine gittiği  ve yolculara ulaşılması halinde, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Girne’deki Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na yerleştirileceği öğrenildi.

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