Tatlısu ve Küçük Erenköy Bölgesinde 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK),Tatlısu, Yamaçköy ve Küçük Erenköy bölgesine yarın yaklaşık 8 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması dolayısıylaYamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’nin elektrik enerjisinin 08.30 ile 16.00 saatleri arasında kesik olacağı belirtildi.
Son Güncelleme: 16.05.2018 16:34