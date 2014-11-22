Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Tatlısu-Esentepe Yakınlarında Batma Tehlikesi Geçiren Suriye Gemisi…

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, 300 civarında Suriyeli mülteci taşırken Girne’nin batısında Esentepe yakınlarında batma tehlikesi geçirerek SOS veren geminin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü; geminin çapası bir kayaya takıldığı için batma tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Tatlısu-Esentepe Yakınlarında Batma Tehlikesi Geçiren Suriye Gemisi…

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, 300 civarında Suriyeli mülteci taşırken Girne’nin batısında Esentepe yakınlarında batma tehlikesi geçirerek SOS veren geminin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü; geminin çapası bir kayaya takıldığı için batma tehlikesi bulunmadığını söyledi.

22 Kasım 2014 Cumartesi 20:50
Tatlısu-Esentepe Yakınlarında Batma Tehlikesi Geçiren Suriye Gemisi…
banner238

BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU: “GEMİNİN BATMA TEHLİKESİ YOK”

“KURTARMA İÇİN TÜRKİYE’DEN VE GAZİMAĞUSA’DAN GEMİLER YOLA ÇIKTI”

“GEMİDEKİ İNSANLAR KURTARILDIKTAN SONRA BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI, HASTANELER TAM ALARM DURUMUNDA”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, 300 civarında Suriyeli mülteci taşırken Girne’nin batısında Esentepe yakınlarında batma tehlikesi geçirerek SOS veren geminin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü; geminin çapası bir kayaya takıldığı için batma tehlikesi bulunmadığını söyledi.

TÜRKİYE’DEN GEMİ GELİYOR

TAK muhabirinin saat 21.00 sıralarında sorularını yanıtlayan Başbakan Yorgancıoğlu, bir- bir buçuk saat içinde, hem Gazimağusa’dan çıkan Sahil Güvenlik'e bağlı gemilerin, hem de Türkiye Sahil Güvenlik’ten yola çıkan 80 metrelik büyük geminin bölgeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Geminin kurtarılması için yapılan çalışmalar çerçevesinde bir kuru yük gemisinin dalgaları önlemek ve yardımcı olmak için yanaştığını ancak yararlı olmadığını; bunun üzerine Gazimağusa ve Türkiye’den gemilerin yola çıktığını kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, “Türkiye’den büyük gemi gelince kurtarma çalışmaları daha rahat yapılabilecek” dedi.

DALGALARIN DURULMASI BEKLENİYOR

Başbakan Yorgancıoğlu, denizin çok dalgalı olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ancak Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre, ilerleyen saatlerde havanın sakinleşmesinin ve dalgaların durulmasının beklendiğini ifade etti.

Yorgancıoğlu, mülteci gemisinin batma tehlikesi bulunmadığını, çapası bir kayaya takıldığı için şu anda hareketsiz durduğunu da açıkladı.

HASTANELER ALARMDA… BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Gemideki insanların kurtarılmasının ardından barınma ve beslenme sorunlarına yönelik hazırlıkların da tamamlandığını, hastanelerin tam alarm durumuna getirildiğini ifade eden Başbakan Yorgancıoğlu, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun yemek ve yatak ihtiyaçları için gerekli donanıma kavuşturulduğunu bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu300 Civarında Suriyeli Mülteci Taşırken Girne’nin Batısında Esentepe Yakınlarında Batma Tehlikesi Geçirerek SOS Veren Geminin Kurtarılması Için çalışmaların Sürdüğünü; Geminin çapası Bir Kayaya Takıld
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim