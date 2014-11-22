Tatlısu-Esentepe Yakınlarında Batma Tehlikesi Geçiren Suriye Gemisi…

BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU: “GEMİNİN BATMA TEHLİKESİ YOK”

“KURTARMA İÇİN TÜRKİYE’DEN VE GAZİMAĞUSA’DAN GEMİLER YOLA ÇIKTI”

“GEMİDEKİ İNSANLAR KURTARILDIKTAN SONRA BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI, HASTANELER TAM ALARM DURUMUNDA”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, 300 civarında Suriyeli mülteci taşırken Girne’nin batısında Esentepe yakınlarında batma tehlikesi geçirerek SOS veren geminin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü; geminin çapası bir kayaya takıldığı için batma tehlikesi bulunmadığını söyledi.

TÜRKİYE’DEN GEMİ GELİYOR

TAK muhabirinin saat 21.00 sıralarında sorularını yanıtlayan Başbakan Yorgancıoğlu, bir- bir buçuk saat içinde, hem Gazimağusa’dan çıkan Sahil Güvenlik'e bağlı gemilerin, hem de Türkiye Sahil Güvenlik’ten yola çıkan 80 metrelik büyük geminin bölgeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Geminin kurtarılması için yapılan çalışmalar çerçevesinde bir kuru yük gemisinin dalgaları önlemek ve yardımcı olmak için yanaştığını ancak yararlı olmadığını; bunun üzerine Gazimağusa ve Türkiye’den gemilerin yola çıktığını kaydeden Başbakan Yorgancıoğlu, “Türkiye’den büyük gemi gelince kurtarma çalışmaları daha rahat yapılabilecek” dedi.

DALGALARIN DURULMASI BEKLENİYOR

Başbakan Yorgancıoğlu, denizin çok dalgalı olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ancak Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre, ilerleyen saatlerde havanın sakinleşmesinin ve dalgaların durulmasının beklendiğini ifade etti.

Yorgancıoğlu, mülteci gemisinin batma tehlikesi bulunmadığını, çapası bir kayaya takıldığı için şu anda hareketsiz durduğunu da açıkladı.

HASTANELER ALARMDA… BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Gemideki insanların kurtarılmasının ardından barınma ve beslenme sorunlarına yönelik hazırlıkların da tamamlandığını, hastanelerin tam alarm durumuna getirildiğini ifade eden Başbakan Yorgancıoğlu, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun yemek ve yatak ihtiyaçları için gerekli donanıma kavuşturulduğunu bildirdi.