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Tatlısu'da Murat Kekilli Konser Verdi

Tatlısu'da Murat Kekilli Konser Verdi

09 Eylül 2018 Pazar 12:24
Tatlısu'da Murat Kekilli Konser Verdi

Tatlısu Belediyesi’nin Final Organizasyon işbirliğiyle düzenlediği 13. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali’nin 3. gecesinde Murat Kekilli konser verdi.

Tatlısu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası halk danslarının gösterileriyle başlayan gece, İl- Sel kango jumps şovun gösterisiyle devam etti. Daha sonra Yetenek Sizsiniz Finalisti Komedyen İllüzyonist Enver Ertaş sahneye çıktı. Ardından Kıbrıslı sanatçı Örge Volkan orkestrasıyla konser verdi.

Gecenin finalinde Murat Kekilli konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde, Kekilli kendi repertuarı ve piyasada sevilen eserler yanında, Kıbrıslı sanatçı Örge Volkan ile “Karagözlüm” parçasını beraber seslendirdi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan gecede, sanatçılara anı plaketi ve hediye takdim ederek, teşekkür etti. Orcan; Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı’ya da, organizasyona verdiği emeklerinden, özverisinden ve organizasyon sağladığından dolayı teşekkür etti.

 

Son Güncelleme: 09.09.2018 15:39
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